Borse, Wall Street risveglia l’Europa. Milano chiude a +0,4%, brilla Cucinelli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Chiudono in rialzo le Borse europee sulla scia del buon andamento di Wall Street. Il mercato continua a scommettere sul taglio dei tassi di interesse, sebbene alcuni funzionari della Fed abbiano smorzato l’ottimismo sull’imminente sforbiciata. Sul fronte macroeconomico, in calo l'inflazione nell'Eurozona a novembre.



Così il Ftse Mib a Milano chiude a +0,41% . Sopra la parità anche il Cac di Parigi (+0,08%), il Dax di Francoforte (+0,56%), l'Ibex di Madrid (+0,52%) e l'Aex di Amsterdam (+0,42%).

A Milano recupera Brunello Cucinelli, giù Stellantis

Lusso e bancari spingono Piazza Affari. Sul podio Mps (+2,67%), spinta dal risiko bancario e, soprattutto, la maison Brunello Cucinelli (+2,6%) che riscatta così il suo esordio alla vigilia sull’indice principale. +1,6% Amplifon considerata dagli analisti di Bernstein «top pick» nel settore delle tecnologie medicali in Europa. Acquisti anche su Prysmian (+2%) che ha riorganizzato la sua struttura organizzativa. In fondo al listino Stellantis (-1,1%) debole in scia all’auto europea.



Inflazione in calo nell'Eurozona

Eurostat ha confermato che il tasso annuale di i nflazione a novembre nell’area Euro è calato al 2,4%, a ottobre era al 2,9%, un anno prima al 10,1%. Nella Ue 3,1% dopo 3,6% a ottobre, un anno prima era a 11,1%. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Belgio (-0,8%), Danimarca (0,3%) e Italia (0,6% dopo 1,8% a ottobre, 12,6% a novembre 2022). I tassi annuali più alti sono stati registrati in Repubblica Ceca (8,0%), Ungheria (7,7%), Slovacchia e Romania (entrambi 6,9%). Rispetto a ottobre, l'inflazione annua è scesa in ventuno stati membri, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in tre. Il contributo più alto all’inflazione a novembre è stato dato dai servizi (+1,69%) seguito da alimentari, alcol e tabacco (+1,37%), beni industriali non energetici (+0,75%) ed energia (-1,41%). La statistica media il ritmo dei prezzi diverso nei singoli Paesi dell’Unione, ma è comunque un indicatore importante per le decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea.



Wall Street in rialzo

Wall Street viaggia in rialzo, grazie all'ottimismo su un prossimo taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve. Secondo quanto riportato dal dipartimento del Commercio, l'indice che misura l'avvio di nuovi cantieri ha registrato un rialzo del 14,8% rispetto al mese precedente, superando le aspettative. I permessi per le costruzioni, che anticipano l'attività futura del settore edilizio, hanno registrato un dato in ribasso del 2,5% a 1,46 milioni di unità, contro stime per un dato in calo a 1,465 milioni.