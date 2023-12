Borsa, Europa col freno tirato. A Piazza Affari corre Pirelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Partenza con il freno tirato per le Borse europee, un andamento che ricalca quello della vigilia che non è riuscito a confermare la buona performance messa a segno dai listini europei a novembre e nella prima seduta del mese di dicembre. Ad orientare le Borse il ripensamento da parte degli investitori sulle attese di un rapido ridimensionamento dei livelli dei tassi di interesse che hanno innescato, invece, il rally dell’ultimo mese. In questo senso le date da cerchiare in rosso sono quelle del 13 e del 14 dicembre quando ci saranno gli interventi della Fed e della Bce. A questo si aggiunge il fitto calendario macro che caratterizzerà tutta la prima parte della settimana. In particolare oggi gli occhi degli investitori sono puntati sugli indici Ism dei servizi Usa, in attesa dei dati sull’occupazione Adp che verranno resi noti domani e dei non farm payrolls sul mercato del lavoro statunitense. Sul vecchio continente attesa per i dati della produzione industriale tedesca.

Euro ancora in calo, debole il petrolio

Sul mercato valutario, l’euro prosegue la sua discesa e si attesta a 1,08171 dollari (1,082 dollari alla vigilia). Anche il gas naturale continua a calare (-0,9%) a 39 euro al megawattora ad Amsterdam. Petrolio debole a 78,06 dollari al barile per il Brent febbraio e a 73,12 dollari al barile per il Wti gennaio. Il bitcoin si tiene appena sotto i 42.000 dollari.

Pmi servizi Cina in crescita, Moody's taglia outlook Cina

L'attività nel settore dei servizi in Cina è cresciuta a novembre al ritmo più veloce degli ultimi tre mesi, secondo l'indice Pmi calcolato dalla società S&P Global e dalla cinese Caixin, che si è attestato a 51,5 punti dai 50,4 di ottobre. Ma alcuni settori restano in difficoltà, in particolare quello immobiliare e industriale. Le aziende intervistate da Caixin hanno ridotto significativamente il personale, per la prima volta dall'inizio dell'anno, il che riflette le incertezze per il futuro. Secondo i dati ufficiali, i servizi rappresentano oltre il 50% del Pil cinese. L'indice composito, che valuta servizi e manifattura, ha accelerato a novembre a 51,6 punti, rispetto ai 50 del mese precedente, il ritmo più veloce degli ultimi quattro mesi. Secondo Wang Zhe, economista di Caixin, "la ripresa deve ancora essere consolidata, in un contesto di domanda insufficiente e di pressioni sul mercato del lavoro”.



Il dato rappresenta l’undicesima espansione mensile consecutiva delle attività dei servizi e il passo più solido da agosto. I nuovi ordini, in particolare, salgono ai massimi degli ultimi tre mesi sia sul fronte domestico sia su quello estero grazie alla ripresa della domanda, mentre il sottoindice sull’occupazione segna un calo frazionale. Il quadro economico cinese resta ancora su posizioni incerte. Le attività dei servizi secondo il Pmi Caixin salgono oltre le previsioni, mentre quelle registrate dal Pmi dell’Ufficio nazionale di statistica hanno accusato nei giorni scorsi un calo a sorpresa a quota 50,2.

Tokyo chiude in calo dell'1,37% a 32.775 punti

La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso, in scia a Wall Street, mentre Hong Kong è dominata dal pessimismo per i risultati delle società cinesi. L'indice Nikkei ha ceduto l'1,37% a 32.775,82 punti, mentre l'indice Topix ha ceduto lo 0,84% a 2.342,69 punti. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in rosso, per le prese di profitto dopo la performance di novembre con gli investitori in cerca di nuovi segnali che guardano ai dati mensili sull'occupazione americana, attesi venerdì. A Hong Kong, dove le preoccupazioni per la ripresa economica cinese continuano a pesare sulle prospettive dei risultati aziendali, l'indice Hang Seng scende dell'1,8 per cento.