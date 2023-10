Borse Ue incerte, Milano sorretta dalle banche. Giù Moncler con lusso ko

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo la metà seduta le Borse europee viaggiano in ordine sparso, confermando la recente volatilità seguita allo scoppio del conflitto in Israele. Gli investitori realizzano subito parte dei guadagni della vigilia e poi recuperano parzialmente terreno, mentre il clima in Europa è tornato incerto e gli investitori monitorano gli sviluppi sul fronte macroeconomico. In questo senso, è partito il conto alla rovescia per i dati sull'inflazione americana: nel pomeriggio è in calendario la pubblicazione dell'indice sui prezzi alla produzione, mentre giovedì toccherà ai prezzi al consumo.

In Europa, il FTSE MIB di Milano è in moderato rialzo sostenuto dalle banche, sulla parità il DAX 40 di Francoforte, mentre resta più indietro il CAC 40 di Parigi, con il crollo di Lvmh che traina al ribasso tutto il settore del lusso europeo. Fiacchi anche l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra. In rialzo i future di Wall Street, che come già nella seduta precedente approfitta dei commenti da "colomba" di alcuni esponenti Federal Reserve.

Reggono le banche, Moncler giù con settore lusso

A Piazza Affari tiene il settore bancario. In un'Europa zavorrata dai big del lusso, che trascinano al ribasso l'intero comparto europeo, sul Ftse Mib Moncler è la peggiore, arrivando a perdere anche più di 4 punti, dopo che Lvmh (-7% a Parigi) ha annunciato il rallentamento delle vendite nel terzo trimestre. Il fatturato del colosso francese è cresciuto dell'1% (+9% a cambi e perimetro costanti) dopo mesi di progressi a doppia cifra. Vendite anche su Diasorin, in un settore pharma europeo che guarda al successo di un farmaco anti diabete di Novo Nordisk (+3% a Copenaghen) anche per il trattamento dell'insufficienza renale. In rialzo Stellantis dopo l'annuncio della seconda gigafactory che sarà realizzata negli Usa nell'ambito della jv con Samsung.

Spread stabile sotto 200 punti, rendimento al 4,74%

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund che si conferma sotto la soglia psicologica dei 200 punti base. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco si attesta a 196 punti base, invariato rispetto al riferimento della vigilia. Stabile anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta al 4,74%, invariato sul closing di ieri.

Euro sopra 1,06 dollari, lieve rialzo petrolio e giù prezzi gas

Sul mercato valutario, l'euro difende le posizioni sopra 1,06 dollari ed è indicato a 1,0603 da 1,0606 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 157,90 yen (da 157,76), mentre il rapporto dollaro/yen è a 148,92 (148,72). In limitato rialzo i prezzi del petrolio: il future novembre sul Wti segna +0,2% a 86,14 dollari al barile, mentre la consegna dicembre per il Brent sale dello 0,14% a 87,77 dollari. In calo il prezzo del gas naturale, che ieri aveva toccato i massimi da sette mesi alla luce degli scontri in Medio Oriente e dei timori di sabotaggio a una condotta in Finlandia: sulla piattaforma Ttf di Amsterdam il future per novembre perde il 2,8% a 48 euro al megawattora.