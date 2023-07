Borsa, Asia in rialzo in scia a Wall Street: c’è fiducia sull’inflazione Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Titoli asiatici per lo più in rialzo dopo l’avanzata di Wall Street. Gli investitori sono in attesa dei dati di aggiornamento sull’inflazione statunitense, confidando in un aumento più contenuto. I benchmark sono così saliti a Hong Kong, Sydney e Seoul, ma sono scesi a Tokyo e Shanghai. L’indice Hang Seng di Hong Kong è salito dell’1,3% a 18.907,36 e l’S&P/ASX 200 in Australia ha aggiunto lo 0,3% a 7.131,40. A Seoul, il Kospi è salito dello 0,2% a 2.566,57. Il Nikkei 225 di Tokyo è sceso dello 0,8% a 31.957,86 dopo che la Corea del Nord ha lanciato un altro missile in mare.

L’indice Composite di Shanghai è sceso dello 0,1% a 3.219,30. Le azioni sono salite a Taiwan e l’indice Set di Bangkok è rimasto pressoché invariato. Martedì l’indice S&P 500 è salito dello 0,7% a 4.439,26. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato lo 0,9% a 34.261,42 e il Nasdaq composite martedì ha aggiunto lo 0,5% a 13.760,70. Activision Blizzard ha registrato un balzo del 10%, uno dei maggiori guadagni del mercato, dopo che un giudice ha stabilito che Microsoft può procedere all’acquisizione del produttore di videogiochi per 69 miliardi di dollari. Salesforce è stata la più grande forza trainante del Dow Jones dopo essere salita del 3,9% grazie agli aumenti di prezzo annunciati per i suoi prodotti.

Anche Amazon ha spinto il mercato al rialzo, salendo dell’1,3% nel primo giorno del suo evento annuale di vendite Prime Day. WD-40 è balzata del 18,5% dopo aver dichiarato che i ricavi sono cresciuti nei tre mesi fino a maggio, dopo due trimestri consecutivi in cui le vendite sono state basse o nulle.Gran parte dei guadagni di Wall Street sono arrivati alla fine delle contrattazioni, con circa un terzo del rialzo dell’S&P 500 negli ultimi 20 minuti.

