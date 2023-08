Borse in rosso, preoccupa la frenata cinese. A Piazza Affari si salva Mps

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee sono in rosso, sulla scia delle perdite accusate da Wall Street e dai nuovi ribassi dei listini asiatici, con le preoccupazioni per la frenata dell'economia cinese in primo piano. Gli indici di Wall Street hanno perso terreno dopo che il dato migliore delle attese sulle vendite al dettaglio è tornato a fornire argomenti ai "falchi" della Fed. Posizione confermata dal presidente della Federal Reserve di Minneapolis, Neel Kashkari, che ha ribadito che, pur essendo scesa, l'inflazione «è ancora troppo alta». Il mercato teme quindi che i tassi possano rimanere elevati più a lungo, anche se al momento i future sui Fed Funds continuano a considerare probabile al 90% il mantenimento dello status quo nel vertice di settembre della banca centrale Usa.

Si muovono così in territorio negativo il FTSE MIB di Milano, il peggiore con le banche, il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Milano maglia nera con le banche

La maglia nera va a Piazza Affari, con le vendite che si concentrano sulle banche (Intesa Sanpaolo e Unicredit) e sul settore auto, dopo che Tesla ha tagliato i prezzi in Cina per la seconda volta in tre giorni.Stellantis è debole mentre nella galassia Exor si distingue in negativo Cnh Industrial. Attenzione a Banca Mps con indiscrezioni di stampa secondo cui il Tesoro potrebbe vendere tra il 10% ed il 15% del capitale a un prezzo nell’ordine dei tre euro per azione Resistono in territorio positivo i titoli Amplifon dopo che la danese Demant ha alzato gli obiettivi per l'anno in corso.

Petrolio debole, preoccupa la domanda globale

Ancora in calo i prezzi del petrolio per la terza seduta consecutiva, con le preoccupazioni per il rallentamento dell'economia cinese e gli effetti sulla domanda globale che prevalgono rispetto al calo delle scorte negli Stati Uniti.

In rialzo del 9,5% a 42,5 euro al megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam.