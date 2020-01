Le Borse peggiorano dopo il raid Usa. Greggio in forte rialzo. Tengono i petroliferi

(Afp)

3' di lettura

Ha avuto vita breve l'accelerata di inizio anno delle Borse europee. La seconda seduta del 2020, sulla scia del calo delle piazze asiatiche, prosegue all'insegna dei ribassi, saliti oltre il punto percentuale, provocati dalle nuove tensioni geopolitiche innescate dall'attacco statunitense, avvenuto nella notte e confermato dal Pentagono, all'aeroporto di Baghdad e che ha provocato la morte di Qassem Soleimani. L'ordine di uccidere il generale iraniano è partito direttamente dal presidente Trump, afferma il Pentagono, sottolineando che il raid punta a essere un deterrente per futuri piani di attacco iraniani.

Gli investitori temono dunque un'escalation: secondo gli analisti di Mps Capital Services, «la reazione del mercato è stata finora piuttosto composta, con petrolio in rialzo di circa il 3%, borse in calo e acquisti sull'oro», ma «sarà importante vedere come l'Iran reagirà, finora lo ha fatto solo in maniera verbale, ma sicuramente la mossa di Trump riapre un fronte caldo, quello mediorientale, che potrebbe, in caso di escalation, portare a un aumento dei prezzi petroliferi che non farebbe sicuramente bene a un'economia mondiale già fragile».

Petrolio al top in 4 mesi, in rialzo oro e beni rifugio

Immediata la reazione del petrolio, schizzato verso l'alto e ai massimi in quattro mesi: il Wti a febbraio è arrivato a guadagnare più del 3%, sopra i 63 dollari al barile, il Brent a marzo, in aumento anche del 4%, ha superato i 69 dollari. Gli investitori si spostano quindi sugli investimenti più sicuri, come l'oro, che si è portato ai massimi in quattro mesi (l'oncia sale dello 0,9% a 1.542,47 dollari). L'argento cresce dell'1,3%, in aumento anche platino e palladio.

Francoforte la peggiore, a Piazza Affari resistono i petroliferi

La Borsa peggiore è Francoforte, arrivata a perdere più dell'1,5%, penalizzata anche dal fatto che le richieste di disoccupazione tedesche sono aumentate più del previsto a dicembre, indicando un progressivo indebolimento del mercato del lavoro (il tasso di disoccupazione è però rimasto stabile al 5%). Invece, sul FTSE MIB osservati speciali i titoli del comparto petrolifero, unici in rialzo, con Eni e Saipem in prima fila. Bene anche Tenaris, che tra le altre cose ha completato l'acquisizione da 1,067 miliardi di dollari del gruppo americano dei tubi in acciaio Ipsco Tubulars da Pao Tmk, annunciata nella primavera scorsa. Atlantia, dopo un rimbalzo iniziale, torna a calare, già da ieri sotto pressione per il rebus concessioni. In coda al listino Buzzi Unicem e Fiat Chrysler Automobiles, che in dicembre ha visto calare in Italia le immatricolazioni del 2,31% e del 9,52% nell'intero 2019. Giù anche Azimut e Pirelli.

Spread in ribasso verso 160 punti

Dopo i rialzi della vigilia, torna a calare lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005383309) e il pari scadenza tedesco si è attesta a 162 punti base, dai 164 punti del riferimento precedente. In netto calo il rendimento del BTp decennale benchmark che in avvio di seduta si attesta all'1,36% dall'1,42% della vigilia.

Andamento dello spread Btp / Bund

Borse asiatiche deboli, Tokyo chiusa per festività

Listini asiatici deboli dopo l'attacco statunitense in Iraq e la morte del generale iraniano Qassem Soleimani, con i timori una escalation militare in Medio Oriente. In ordine sparso la Cina con Shanghai piatta (-0,05%), Shenzhen in rialzo dello 0,2% e Hong Kong -0,2%. In calo anche Mumbai (-0,4%) mentre è invariata Seul (+0,06%). Chiusa Tokyo per festività, cosa che ha inciso sui volumi continentali, rimasti molto bassi.