Borse asiatiche in ribasso. Cina frenata dal terzo calo consecutivo dell’attività manifatturiera

Vanno verso la chiusura in ribasso le piazze asiatiche con il Nikkei a Tokyo che si avvia a concludere le contrattazioni in calo di quasi l’1% sulla scia dei dati su tasso di disoccupazione e produzione industriale preliminare a maggio. Quanto alle piazze cinesi: Shanghai -0,11% e Hong Kong -0,28%: pesa il ribasso per il terzo mese consecutivo a giugno dell’attività manifatturiera, anche se a un ritmo più lento rispetto ai mesi passati.

Tutto questo dopo una giornata che ha visto Wall Street chiudere positiva. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,80% a 34.122,42 punti, il Nasdaq è rimasto fermo a zero a 13.591 punti mentre lo S&P 500 sale dello 0,45% a 4.396,44 punti, dopo un aumento del Pil superiore alle attese e un inatteso calo delle nuove richieste dei sussidi di disoccupazione scesi sui minimi da un mese, che mostrano la forza dell’economia statunitense. Il Prodotto interno lordo statunitense, secondo la terza e ultima lettura, è aumentato al tasso annualizzato del 2% nel primo trimestre del 2023, in forte aumento rispetto all’1,3% in seconda lettura. Il dato Pce sull’inflazione è aumentato nel primo trimestre del 2023 dal 3,7% del trimestre precedente al 4,1%; nelle prime due letture, registrato un +4,2%

Buone notizie sono arrivate dagli stress test sulle banche: tutte e 23 le banche statunitensi sottoposte al controllo della Fed si sono dimostrate capaci di superare anche un’ipotetica recessione profonda e tensioni sul settore immobiliare. Lo scenario in cui le banche sono state testate prevedeva una disoccupazione al 10%, un calo dei prezzi degli immobili commerciali del 40% e un apprezzamento del dollaro nei confronti delle principali valute. Il sistema bancario americano resta «forte» e «resiliente», ha affermato la Fed, annunciando i risultati degli stress test. I titoli di Wells Fargo e Goldman Sachs sono i migliori, dopo Catalent, sullo S&P 500. Poi, Comerica, M&T Bank Corp, Us Bancorp, Bank of America e JpMorgan Chase.

Nel Vecchio Continente Milano ha svettato in un’Europa a due velocità, stretta tra le preoccupazioni per un’economia che inciampa e le indicazioni ottimistiche arrivate da settori chiave come quello delle auto. Piazza Affari ha chiuso la giornata con il Ftse Mib in solido rialzo dell’1,05% sui massimi dal 19 aprile scorso, avviandosi ad essere la miglior piazza europea nel primo semestre.