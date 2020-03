Atlantia crolla ai minimi dal 2014, in bilico il negoziato con F2i su Aspi Interrotte le trattative con il fondo infrastrutturale per la cessione del controllo delle Autostrade. Oggi il cda per il rinvio dei conti di Cheo Condina

Atlantia è tra i peggiori titoli dell'Ftse Mib - è finita anche in volatilità con un ribasso superiore all'8%, sulle indiscrezioni di un possibile stop alle trattative con F2i per il riassetto della controllata Autostrade per l'Italia. Il titolo, a 17,3 euro, è ai minimi da sei anni. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, nella serata di martedì il presidente di Edizione, holding della famiglia Benetton, aveva fatto sapere ai vari advisor che la trattativa con il fondo infrastrutturale era interrotta: il piano allo studio era il conferimento dell'intera partecipazione di Atlantia in Aspi (pari all'88%) in F2i in cambio di altri asset.

Ora, invece, il negoziato sembrerebbe interrotto anche per le incomprensioni e il clima di diffidenza con il Governo su cui da tempo è in atto un duro confronto sulla concessione a seguito del crollo del Ponte Morandi.

Verso il rinvio del bilancio 2018

Ad aggiungere incertezze al quadro c'è anche il posticipo del via libera ai conti da parte della stessa Aspi, che evidentemente si trova a ragionare su un quadro troppo complesso, al momento, per esaminare nella sua completezza il bilancio 2019 e le prospettive per il 2020. Per questo ieri il board di Aspi ha spostato di un mese circa, al 27 aprile, la riunione per l'ok ai conti 2019 e l'assemblea al 29 maggio. Lo stesso, presumibilmente, farà la controllante Atlantia che discuterà della cosa nel board iniziato oggi in mattinata.

