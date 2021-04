Borsa, Atlantia debole in attesa cda. Su Aspi possibile svolta settimana prossima

2' di lettura

Atlantia debole a Piazza Affari, dove cede circa mezzo punto percentuale, in attesa del cda che tornerà a esaminare il dossier Aspi, seppur in assenza di novità sostanziali sulla partita. La holding, infatti, resta in attesa delle risposte della cordata Cdp-fondi alle richieste avanzate nei giorni scorsi e attinenti a vari aspetti della proposta vincolante per l'acquisto dell'88% della concessionaria. Una possibile svolta, in questo senso, potrebbe arrivare martedì prossimo, quando sarebbe in agenda un nuovo board di Cassa con all'ordine del giorno l'offerta per Aspi.

Resta il nodo dei ristori

Atlantia, supportata ai propri advisor, ha evidenziato agli acquirenti alcuni aspetti della proposta da migliorare: dal tema delle garanzie a quello della remunerazione del capitale investito fino al closing, per arrivare alla governance sugli investimenti nell'interim period, anche se il punto cruciale sono i ristori Covid relativi al secondo semestre 2020.

Ristori sul tavolo del Governo e ieri oggetto di una riunione dell'Art, pari a circa 400 milioni e che andrebbero tutti ad Atlantia (contribuendo così a rimpolpare in sostanza il prezzo offerto pari a 9,1 miliardi) ma sui quali non vi è alcuna certezza giuridica. Secondo rumors di stampa il Governo sarebbe favorevole al fatto che Cdp dia delle garanzie temporanee sui ristori, permettendo quindi al prezzo di salire fino a 9,5 miliardi di euro. Semplici ipotesi, per il momento, visto che la materia è delicata oltre che fluida.

Tutto ciò al netto di una possibile offerta della Acs di Florentino Perez, che è stato sollecitato dal cda di Atlantia ha spiegare con più dettaglio le proprie intenzioni su Aspi.

I conti di Abertis oltre le attese

Intanto, Abertis ha comunicato i risultati del primo trimestre, con un calo del traffico medio del 3,5% a causa degli effetti della pandemia e con ricavi in crescita del 2% grazie al consolidamento del Messico e di Erc in Usa (+102 milioni) ed un mol a +6% a 706 milioni sempre grazie al consolidamento. "Si tratta di numeri leggermente migliori delle attese grazie ad un maggior contributo dell'Italia, che ha registrato fatturato in crescita del 20%", sottolinea Equita.