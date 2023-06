Borsa, auto in evidenza tra incentivi cinesi all'elettrico e immatricolazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 giu - I titoli dei costruttori auto sono in buona evidenza sui listini europei tra i dati delle immatricolazioni di maggio in Europa e l'estensione degli incentivi cinesi all'acquisto di auto elettriche mentre nel pomeriggio si terrà il Capital Markets Day di Volkswagen. Renault sale del 2,5% a Parigi, Volkswagen e Bmw segnano +1% circa a Francoforte, Stellantis segna +1,2% a Milano e a Parigi.

In base ai dati Acea, le immatricolazioni di nuove auto nel mese di maggio (considerando i Paesi Ue, il Regno Unito e 4 Paesi Efta) hanno registrato un aumento del 18,2% attestandosi a 948.815 veicoli. Da gennaio a maggio 2023, il mercato automobilistico dell'Ue è cresciuto dell'18%, a 4,4 milioni di auto immatricolate anche se resta ben al di sotto dei livelli pre-Covid. Tra le grandi case auto europee, Renault ha registrato +35,5% a maggio, Bmw del 24,8%, Volkswagen del 20,2% e Stellantis del 7,2% a 935mila veicoli. Ma il mercato guarda in prospettiva anche alle misure di Pechino per sostenere la vendita di veicoli elettrici o comunque a basse emissioni. Il ministero delle Finanze ha annunciato l'esensione al 2027 degli sgravi fiscali: il piano prevede l'esenzione fiscale dall'imposta fino a 30000 yuan per chi acquisterà un auto "green" nel 2024 e nel 2025 mentre l'esenzione sarà pari alla metà per gli acquisti effettuati nel 2026 e nel 2027. L'impegno del governo cinese in termini quantitativi è stimato in 520 miliardi di yuan, cioè circa 67 miliardi di euro. La misura riguarda i veicoli elettrici puri, gli ibridi plug-in e quelli a celle a combustibile. L'annuncio del ministero delle Finanze cinese ha portato ad acquisti in Borsa sulle società produttrici di veicoli elettrici.