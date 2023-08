Borse caute, gas in calo torna sotto 40 euro. Sale il Nasdaq, attesa per conti Nvidia

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Attesa e cautela sono le parole d'ordine sui listini azionari: attesa per l'avvio giovedì del simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole e per la pubblicazioni dei numeri del colosso dei semiconduttori Nvidia dopo la chiusura di Wall Street. Cautela, soprattutto in Europa, dopo i dati sui Pmi che mostrano che anche il settore servizi è in difficoltà. In questo contesto, dopo una mattinata vivace hanno frenato le Borse europee e i principali indici del Vecchio Continente si muovono così non lontani dalla parità: il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il FT-SE 100 di Londra e l'AEXdi Amsterdam, in linea il FTSE MIB di Piazza Affari.

Wall Street in rialzo, attesa conti Nvidia

Si muove in moderato rialzo Wall Street dopo la seduta prevalentemente in calo della vigilia. Gli occhi sono tutti puntati sul simposio di Jackson Hole della Federal Reserve con il numero uno della banca centrale Usa, Jerome Powell, che parlerà venerdì 25 agosto. Molti analisti si aspettano che rafforzi il messaggio che le decisioni della Fed continueranno a dipendere dai dati. E l'ultimo dato sui Pmi potrebbe dare un segnale: l'attività manifatturiera negli Usa è peggiorata ad agosto, deludendo le stime (da 49 a 47 punti). Attenzione sempre alta al comparto tecnologico, nel giorno degli attesissimi numeri di Nvidia Corp che nella seduta di martedì ha aggiornato i massimi storici per chiudere poi in calo. Le azioni sono in rialzo di oltre il 200%, grazie all'entusiasmo e alle prospettive sull'intelligenza artificiale. Il settore è in fermento anche in seguito all'annuncio del prossimo sbarco al Nyse di Arm Holdings, con quella che è destinata a diventare la più grande Ipo dell’anno negli Stati Uniti. Cautela sul settore retail e sulle banche, dopo il taglio di rating da parte di S&P's su molti istituti.

Tech sotto pressione in Europa

Intanto, si guarda anche ai risultati trimestrali di Nvidia Corp, che sta vivendo mesi di grande entusiasmo, dopo aver cavalcato il trend dell'intelligenza artificiale, riuscendo ad arrivare a una capitalizzazione di mille miliardi di dollari. Nell'attesa, è sotto pressione in Europa il comparto dei semiconduttori. E' in calo Stmicroelectronics con un minimo toccato a 42,205 euro, dopo aver passato gran parte della mattina in terreno positivo e aver raggiunto un massimo a 43,99 euro. A Francoforte perde Infineon Technologies e ad Amsterdam Asml, Asm e Be Semiconductor . Intanto il produttore di chip Analog Devices ha ammonito su un rallentamento della domanda, che partito a inizio anno sta accelerando e, secondo il ceo della società Vincent Roche, è dovuto al fatto che i clienti stanno riorganizzando le loro scorte di magazzino di fronte al peggioramento del quadro economico internazionale.



A Milano bene le utility, vendite su Unipol e Mps

A Piazza Affari, tra i titoli del Ftse Mib, forte progresso per Erg dopo i dati sulla produzione di energia che ha visto salire soprattutto quella da fonti rinnovabili. Nel comparto bene anche A2a, Hera ed Enel in una giornata positiva in tutta Europa per le utility e con quelle italiane che proseguono il tono positivo della vigilia dopo che il Governo ha escluso misure simili alla tassa extra profitti per altri settori oltre a quello bancario. Sottotono al contrario i petroliferi col calo del greggio: deboli Tenaris, Saipem ed Eni. Segno meno per Unipol che viaggia in coda al segmento principale dopo il taglio di rating da 6,35 a 5,60 euro di Kepler Cheuvreux, con il giudizio che passa a hold da buy. Tra le banche generalmente deboli, le vendite si concentrano soprattutto su Banca Mps.

Gas torna sotto 40 euro ad Amsterdam

Torna sotto i 40 euro al megawattora il prezzo del gas ad Amsterdam. Dopo due sedute di rialzi, sulle preoccupazioni per possibili ripercussioni sul mercato dai minacciati scioperi in alcuni impianti in Australia,scende sotto i 40 euro. Intanto, in Australia sono in corso i colloqui tra i sindacati e i dirigenti di Woodside, che gestisce il più grande impianto di GNL australiano. Sul tavolo le retribuzioni e le condizioni di lavoro all'impianto.