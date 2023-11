Borse Ue deboli con occhi su dati macro, a Milano svetta Telecom

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prevale ancora la debolezza sulle Borse europee, che proseguono contrastate dopo il giro di boa di metà seduta. Dopo un avvio fiacco, i listini hanno perso progressivamente tono, procedendo in ribasso, in attesa di una densa serie di dati economici e di eventuali spunti sui tassi d’interesse. Di rientro da un'ottava positiva, gli indici sono deboli, con il FTSE MIB di Milano in calo più marcato, così come il FT-SE 100 di Londra e il DAX 40 di Francoforte, mentre fanno un poco meglio il CAC 40 di Parigi, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Tra i dati macro attesi, giovedì è la giornata clou con l’inflazione della zona euro e l’inflazione Pce americana. Attesi anche i Pmi cinesi, i dati sui consumi personali statunitensi e i Pmi americani. Per le banche centrali questi rappresentano la bussola per definire le prossime mosse sui tassi. Intanto, i riflettori sono puntati sulla presidente della Bce, Christine Lagarde, che nel suo intervento al Parlamento europeo ha ribadito le aspettative dell'Istituto per un progressivo «indebolimento delle pressioni inflazionistiche», anche se «l’inflazione complessiva potrebbe nuovamente aumentare leggermente nei prossimi mesi, principalmente a causa di alcuni effetti base». Tuttavia, ha aggiunto, «le prospettive a medio termine per l’inflazione rimangono circondate da notevole incertezza». Venerdì poi sarà la volta dell’intervento del numero uno della Fed, Jerome Powell.

Loading...

Wall Street piatta, focus su acquisti per il Cyber Monday

Apertura piatta a Wall Street, dopo quattro settimane consecutive in rialzo. Gli indici si avviano a chiudere positivamente il mese di novembre, segnato dall'ottimismo sulla possibile fine del ciclo restrittivo della Federal Reserve e dal calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro. Gli analisti seguono l'andamento delle spese per il Cyber Monday, che chiude il lungo fine settimana del Ringraziamento e delle offerte del Black Friday. Nonostante gli sconti iniziati giorni, se non settimane, prima, il solo Black Friday ha registrato un aumento delle spese del 7,5% rispetto a un anno prima, secondo i dati di Adobe Analytics. Online, è stata spesa la cifra record di 9,8 miliardi di dollari. In giornata, l'amministrazione Biden annuncerà nuove misure per rafforzare le catene di approvvigionamento, a partire da quelle del settore farmaceutico. A livello internazionale, preoccupa la debolezza del mercato cinese mostrata dagli ultimi dati.

A Milano realizzi su Stellantis, cala Leonardo. In luce le utility

Guardando a Piazza Affari, prosegue la volatilità di Banca Mps che in avvio si era portata sopra quota 3 euro, avvicinandosi al prezzo pre-collocamento della quota del Tesoro (3,072 euro). Intanto, slitta al prossimo 11 dicembre la sentenza di appello per gli ex vertici di Mps, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, nel processo di secondo grado sulle presunte irregolarità nella passata gestione della banca senese. Attenzione anche su Banco Bpm e Banca Pop Er, mentre Telecom Italia guadagna posizioni. Viaggiano in territorio positivo le utility, complice un movimento di settore a livello continentale, oltre alle modifiche del Pnrr approvate venerdì. Tra le peggiori, Stellantis, in una giornata fiacca per l'automotive europeo: le azioni sono colpite dai realizzi, dopo avere inanellato nelle sedute precedenti una serie di rialzi (tra martedì e venerdì Stellantis aveva guadagnato complessivamente quasi 2 punti), in una settimana in cui, in particolare, è stata annunciata l'apertura del primo hub di economia circolare SustainEra, all’interno del comprensorio di Mirafiori a Torino). In coda Leonardo - Finmeccanica.

Rendimenti Treasury in rialzo, spread BTp-Bund in calo

Sul fronte obbligazionario i rendimenti dei Treasury sono aumentati, così come è accaduto per quelli europei. Negli Stati Uniti, tra lunedì e martedì, sono in programma emissioni sui treasury a 2-5-7 anni per un ammontare complessivo di 148 miliardi di dollari, che potrebbero impattare decisamente sui mercati qualora non registrassero una domanda soddisfacente.

Intanto, viaggia in calo lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari durata tedesco si attesta a 173 punti base, dai 175 punti base della chiusura di venerdì. In calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che viaggia al 4,37%, dal 4,39% del closing di venerdì scorso.