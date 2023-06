Borse chiudono timide e guardano a Forum di Sintra. Apple record verso 3000 miliardi $

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee riescono a chiudere con indici in lieve rialzo la prima seduta settimanale dopo il caos scoppiato in Russia nel week end, con il tentativo di golpe prima tentato e poi abbandonato da parte della gruppo militare Wagner. L'attenzione dei mercati si sposta sul tradizionale appuntamento di Sintra, il forum organizzato dalla Bce a cui prendono parte i governatori delle principali banche centrali globali.

"La reazione dei mercati agli avvenimenti del weekend in Russia è stata molto limitata anche perché rimangono ancora tanti dubbi sull’esito della rivolta del capo della brigata militare privata Wagner, Evgenij Prigozhin - commenta Filipppo Diodovich di Ig Markets - Non si conoscono i dettagli dell’accordo che ha convinto Prigozhin a interrompere la propria rivolta contro il Ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu. A nostro avviso le vicende del weekend hanno indebolito politicamente la figura del presidente Vladimir Putin ma è difficile prevedere se nelle prossime settimane ci saranno ulteriori giochi di potere, incrinando gli equilibri interni del Cremlino e cambiando così definitivamente lo stallo della guerra in Ucraina. Sui mercati abbiamo assistito a un aumento degli acquisti dei beni rifugio. Gli investitori in questo stato di incertezza hanno preferito la strategia flight to quality. Acquisti sui metalli preziosi (oro, argento, palladio e platino) e acquisti sulle valute considerate rifugio come franco svizzero e yen giapponese."



I riflettori sono stati puntati anche sulle notizie macro con l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche che ha deluso e S&P che ha tagliato le stime di crescita della Cina.

Il FTSE MIB di Milano ha chiuso in leggero rialzo, il CAC 40 di Parigi è stato il migliore mentre Londra e Francoforte sono state in leggero calo. In flessione di un punto percentuale la Borsa russa, ha perso terreno il listino di Atene (-2,7%) dopo i risultati scontati delle elezioni che hanno visto il Partito Nea Dimokratia, guidato dal premier conservatore uscente Kyriakos Mitsotakis, arrivare alla maggioranza assoluta. La Borsa di Atene aveva raggiunto i massimi da 9 anni nei giorni scorsi.

A Milano bene St, Ftse Mib verso semestre da migliore in Europa

La Borsa milanese si avvia a chiudere il primo semestre da prima della classe, con un progresso da inizio anno del 14,92%. Tra i principali titoli milanesi, Leonardo ha perso il 4,68% risentendo della generale debolezza del comparto europeo della Difesa, colpito dai realizzi sulla prospettiva che gli ultimi sviluppi in Russia indeboliscano il potere del leader Vladimir Putin e aprano la strada alla pace in Ucraina. Scenario che avrebbe naturalmente ricadute positive sull'economia globale, come conferma il buon andamento dei titoli dell'energia: Eni ha guadagnato oltre un punto percentuale così come Tenaris. La maglia rosa di giornata va tuttavia a Stmicroelectronic, galvanizzata dai record di Apple, che a Wall Street avvicina i 3mila miliardi di dollari di capitalizzazione.