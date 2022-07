Borse, Europa positiva dopo la Fed. Milano maglia rosa con le trimestrali

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee positive e marcia indietro del dollaro: all'indomani del nuovo maxi rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, i mercati scommettono che l'istituto centrale Usa possa ora rallentare il ritmo della stretta di politica monetaria. Mercoledì la Fed ha confermato l'impegno a riportare l'inflazione al 2%, sottolineando che la politica monetaria sarà aggiornata a ogni vertice e sarà valutata anche alla luce dell'impatto sull'economia. La seduta di Borsa continuerà a essere dominata dal flusso di nuove trimestrali, in cui gli investitori cercano indicazioni sullo stato di salute dell'economia colpita da tensioni geopolitiche, emergenza sanitaria e crisi energetica. Il FTSE MIB di Piazza Affari mette a segno la migliore prestazione di giornata al traino delle trimestrali di Iveco Group, Stellantis e Stmicroelectronics. In evidenza anche Moncler grazie ai dati di bilancio migliori delle attese.

Per quanto riguarda Moncler, i risultati trimestrali migliori delle previsioni e le indicazioni fornite in conference call spingono il titolo in testa al Ftse Mib. Mercoledì dopo la chiusura dei mercati Moncler ha reso noto di aver chiuso il primo semestre con un utile netto di 211,3 milioni dai 58,7 di un anno prima grazie anche a un beneficio fiscale straordinario di 92,3 milioni per il riallineamento del valore fiscale del marchio Stone Island. L'ebit è risultato pari a 180,2 milioni, con un'incidenza sui ricavi del 19,6%, rispetto a 92,82 milioni nel primo semestre 2021 e a un margine del 14,9%. Nel periodo i ricavi consolidati sono stati pari a 918,4 milioni, in crescita del 46% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 62% rispetto al primo semestre 2019. Si tratta di numeri «superiori alle previsioni», spiegano gli analisti di Equita, che tuttavia hanno limato le stime di utili 2022 e 2023 a causa dell'incertezza del contesto macro. Dalla conference call di presentazione della semestrale è emerso inoltre che il mercato cinese sta continuando a crescere e che non ci sono al momento segnali di rallentamento della domanda.

Stellantis e Ivece premiati dai conti migliori delle attese

Effetto trimestrale anche su Stellantis, che ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 8 miliardi, in crescita del 34% rispetto allo stesso periodo del 2021, ricavi netti pari a 88 miliardi, in aumento del 17% in confronto a un anno fa, grazie ai forti prezzi netti, al mix di veicoli e agli effetti positivi dei cambi.Equita sottolinea che Stellantis è andata meglio del previsto «nonostante il calo dei volumi a livello di gruppo, fatta eccezione per il Nord America, grazie al fatto che il mix prezzi/prodotti e l'effetto cambi favorevole hanno più che controbilanciato gli aspetti negativi». Gli esperti di Banca Akros, inoltre, sottolineano che i conti di Stellantis mostrano «margini e free cash flow molto molto forti» e che sono superiori al consensus.

Bene anche Iveco, grazie ai dati di bilancio e il rialzo della guidance sul 2022. Iveco, in particolare, ha ritoccato al rialzo le previsioni sull'ebit adjusted consolidato, ora atteso tra 400 e 420 milioni di euro (da 350-370 mln) e sui ricavi netti delle attività industriali, previsti in crescita tra il 3% al 4% rispetto al 2021 (da 0-3%).

Spread stabile a 248 punti, sale il rendimento dei BTp

Sull'obbligazionario, è stabile lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei, dopo il forte rialzo di mercoledì in seguito alla revisione al ribasso da parte di Standard & Poor's dell'outlook italiano a "stabile" da "positivo". Il differenziale tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco è indicato a 248 punti base, stesso valore della vigilia, mentre il rendimento dei decennali italiani sale ancora al 3,48% dal 3,41% dell'ultimo riferimento.