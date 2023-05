Borse Ue in calo, ancora stallo sul debito Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Resta da sciogliere il nodo del tetto del debito negli Stati Uniti e gli investitori si interrogano sulle prossime mosse delle banche centrali alla luce dei segnali contrastanti in arrivo dall'economia. Così, all'indomani di una seduta ingessata, gli indici europei procedono all'insegna dell'incertezza e in calo. Il FTSE MIB di Milano è comunque poco mosso, e lo stesso vale per il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra. Giù anche le Borse asiatiche con Tokyo che ha ripiegato dai massimi da 33 anni dopo un rally durato 8 giorni

Intanto, prosegue negli Stati Uniti il braccio di ferro per trovare un accordo sull'aumento del tetto del debito e sono da monitorare sul fronte macro i dati sui Pmi (in Francia il dato preliminare manifatturiero è salito a 46,1 punti e quello servizi è calato a 52,8 punti, mentre in Germania il Pmi servizi è salito a 57,8 punti). Il dato dell'Eurozona ha mostrato un rallentamento della crescita a causa delle difficoltà dell'industria e questo ha fatto scivolare brevemente la moneta unica sotto la soglia degli 1,08 dollari.

A Milano occhi su Tim e le banche, in luce i tech

Sull'azionario, da seguire Telecom Italia in attesa della revisione delle proposte per la rete. Banche sempre sorvegliate speciali: Mediobanca ha annunciato la vendita di Revelea a Banca Ifis e Francesco Gaetano Caltagirone è salito allo 0,98% in Banco Bpm. In Europa attenzione ai tech: dopo che le autorità cinesi hanno vietato agli operatori delle infrastrutture fondamentali del Paese di acquistare prodotti dal colosso americano Micron. Juventus Fc limita le perdite dopo che la Corte federale d'appello della Federcalcio ha deciso per una penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze. Debole Mfe-Mediaforeurope in attesa dei conti domani e secondo la stampa sarebbero in corso trattative fra Sky Germany eProsiebensat.

Spread in leggero rialzo, sale rendimento decennale

Lieve rialzo dello spread tra Btp e Bund sul secondario telematico Mts. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco è indicato a 186 punti dai 185 punti base del closing di lunedì. Il rendimento dei decennali italiani è indicato al 4,33% dal 4,30% dell'ultimo riferimento.

Euro resta debole, petrolio e prezzi gas in discesa

Sul mercato valutario l'euro si è indebolito rispetto al dollaro dopo la pubblicazione dei dati Pmi dell'Eurozona, deludenti, ed è sceso fino a un minimo di 1,0783 per poi recuperare la soglia di 1,08 contro il biglietto verde. Euro/yen in calo a 149,7 e dollaro/yen debole a 138,45. Ha invertito la rotta il prezzo del petrolio, ora in discesa con il Brent a 75,77 dollari (-0,3%), in calo dell'1,3% il gas a 29,30 euro al Mwh ad Amsterdam.