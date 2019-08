Borsa, balza la Lazio dopo la “prima” di Serie A, realizzi su Juve e Roma di Cheo Condina

Realizzi sulla Juventus Fc(nonostante la vittoria a Parma) e sulla Roma, fermata invece in casa dal Genoa, e balzo della Lazio, che invece ha trionfato per 3-0 sul campo della Sampdoria. E' questo il bilancio della prima giornata di campionato di Serie A riflesso sul listino di Piazza Affari, sempre in attesa della fine del calciomercato, che si concluderà tra una settimana esatta. La Juventus Fc, protagonista di un importante rally da metà agosto (che venerdì scorso l'aveva portata a riavvicinare i massimi storici), oggi è il peggior titolo dell'Ftse Mib con un ribasso del 3,1% a 1,53 euro. Più che sulla vittoria di Parma il focus degli addetti ai lavori è in queste ore sulle possibili mosse di mercato del club bianconero, in particolare per quanto riguarda l’attaccante Paulo Dybala, la cui cessione comporterebbe un introito consistente, magari da reinvestire in un altro top player. Giovedì prossimo, peraltro, si terrà il sorteggio dei gironi di Champions League, competizione chiave per i ricavi dei grandi club europei, e al quale la Juventus si presenta comunque come testa di serie.

In Borsa riparte invece la Lazio, che dopo alcune settimane di ribassi oggi guadagna il 5,4% a 1,27 euro. Ciò fatte ovviamente le debite proporzioni con la Juve, che capitalizza oltre 1,5 miliardi contro gli 86 milioni del club biancoceleste. L'odierno balzo di Borsa è legato alle scommesse degli operatori per un campionato brillante da parte della Lazio, magari con una qualificazione alla Champions League, sfuggita in extremis nelle ultime due stagioni. Discorso contrario per la Roma, che dopo il deludente 3-3 casalingo con il Genoa lascia sul terreno il 2% a 0,5 euro.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)