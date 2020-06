Borsa: banche tentano il recupero ma resta incertezza, giù Bper

(ANSA)

Gli investitori valutano le aperture sulla possibilità di tornare a pagare dividendi. In Italia osservate speciali Intesa Sanpaolo e Ubi Banca in vista della decisione Antitrust sull'ops

I titoli bancari ancora sotto i riflettori. Dopo un avvio positivo, che aveva permesso alle quotazioni di recuperare parte delle perdite della vigilia, le azioni del comparto sono tornate a essere bersagliate dalle vendite. Non sembrano quindi bastare le rassicurazioni del capo dell Vigilanza Bce, Andrea Enria, che ha spiegato di ritenere, «se non ci sarà una seconda ondata di contagi e ci sarà una ripresa sufficientemente solida dell'economia», che le restrizioni sul pagamento dei dividendi «possano essere ritirate», né le nuove indiscrezioni sulla possibile creazione di una bad bank europea, hanno migliorato l'umore degli investitori, portandoli a ricostruire alcune delle posizioni smontate nelle ultime ore.

Proprio la nuova raccomandazione dell'European Systemic Risk Board, che invitava le autorità di banche e assicurazioni a estendere lo stop alle cedole almeno fino al primo gennaio 2021, martedì 9 giugno aveva fatto precipitare i titoli bancari in profondo rosso. Quanto allo scenario bad bank, «anche negli anni scorsi si era ipotizzata la costituzione» di un a simile entità «a livello sovranazionale, progetto che poi non si era concretizzato», ricordano gli analisti di Equita. «Rispetto al passato - aggiungono - vista l'eccezionalità della situazione che coinvolge tutti i paesi e, soprattutto, i progressi registrati dalle banche in termini di convergenza verso standard comuni, le probabilità che questo progetto possa realizzarsi sono abbastanza alte». «La notizia - sottolineano gli esperti - sarebbe ovviamente positiva per il settore bancario, anche se l'effettivo impatto positivo sui bilanci dipenderà dalle tempistiche dell'implementazione che potrebbero essere molto più ritardate rispetto all'effettivo deterioramento dei bilanci delle banche».

Su Intesa-Ubi il nodo Antitrust

A livello più specifico, a Piazza Affari continua poi a tenere banco il braccio di ferro in sede Antitrust sull'ops lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Ieri l'autorità ha precisato di non aver preso ancora alcuna decisione e che la "Comunicazione delle risultanze istruttorie", secondo la quale l'operazione non può al momento essere autorizzata, contiene soltanto «valutazioni preliminari». Uno stallo che penalizza in primo luogo Bper, il cui ruolo nell'ops Intesa-Ubi è al centro del dibattito in sede Antitrust. L'istituto dovrebbe rilevare 400-500 sportelli Ubi, un'operazione che il management della banca ha più volte definito «strategica» e per cui l'assemblea ha già approvato un aumento di capitale fino a un miliardo. L'attuale stallo, tuttavia, rende più incerto l'esito del deal, tanto più che un possibile ampliamento del perimetro oggetto di cessione per venire incontro ai paletti dell'Antitrust, potrebbe tradursi in un maggiore esborso, anche se limitato, da parte di Bper.

