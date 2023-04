Borsa, Bank of Japan mantiene la politica espansiva invariata: Tokyo apre positiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo inizia l’ultima seduta della settimana in rialzo, in scia all’accelerazione degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che attendono maggiori ragguagli dalla riunione della Banca del Giappone (BoJ), la prima sotto la guida del nuovo governatore Kazuo Ueda. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,92% a quota 28.718,75, aggiungendo 261 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a un valore di 133,80, e sull’euro a 147,60. Quindi arriva la notizia che tutti attendono: resta in piedi la politica monetaria ultra-espansiva.

Al termine della riunione di due giorni, la prima del nuovo governatore Kazuo Ueda, il comitato ha scelto lasciare i tassi a breve in territorio negativo al -0,1%, mentre non subisce variazioni neanche la curva di controllo dei rendimenti (YCC) in vigore dal settembre 2016, quando la BoJ ha fissato un obiettivo dello 0% per i titoli governativi a 10 anni. L’istituto ha anche comunicato le nuove proiezioni per l’anno fiscale 2025 sull’inflazione, attesa all’1,6%, sotto l’obiettivo considerato «salutare» del 2 per cento.

Sempre dal Sol Levante arrivano anche dati congiunturali. La produzione industriale del Giappone è aumentata rispetto a un mese prima di marzo, segnando il secondo mese consecutivo di aumento. Lo comunica il ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria in un rapporto. A marzo l’incremento è stato dello 0,8% rispetto al mese precedente, con l’indice destagionalizzato della produzione nelle fabbriche e nelle miniere che si è attestato a 95,7 contro la base di 100 per il 2015. La cifra di marzo segue un aumento del 4,6% rivisto al rialzo registrato a febbraio. La produzione industriale è diminuita dello 0,2% rispetto all’anno precedente nell’anno fiscale 2022 terminato a marzo.



L’agenda

Gli investitori sono focalizzati in mattinata sul Pil italiano e dell’eurozona nel primo trimestre. È prevista anche l’inflazione in Germania ad aprile mentre nel pomeriggio dal fronte Usa arriveranno i dati su redditi e consumi oltre al deflatore dei consumi a marzo, utilizzato dalla Fed per monitorare l’inflazione.

La giornata

Seduta poco mossa per le Borse europee, mentre Wall Street sale dii oltre l'1%. A Piazza Affari il Ftse mib ha guadagnato lo 0,2% e il Dax ha chiuso piatto.Nonostante alcuni segnali positivi arrivati dalle trimestrali Usa come Meta, l'Europa è stata prudente. Nel pomeriggio poi è uscito il dato del Pil Usa, debole nel primo trimestre ma con l'inflazione sostenuta. Questo ha allarmato i mercati per i tassi e i bond sono scesi. A Piazza Affari i due titoli più pesanti sono stati Stm che cede oltre l'8% e Tenaris oltre il 3: le due società hanno diffuso dati positivi ma il mercato teme un futuro incerto. Rimbalzo generalizzato per le banche Lo spread BTp bund infine poco mosso intorno a 190 punti base mentre l'euro poco mosso sopra 1,10 contro dollaro.