Borsa, piazze europee in rosso, Asia sui massimi da 16 mesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono sotto la parità le Borse europee nella prima seduta del mese di agosto dopo che gli ultimi dati sulla discesa dell'inflazione, nel contesto di un'economia in tenuta, sembrano alimentare l'ottimismo degli investitori.Così cede quasi mezzo punto il FTSE MIB di Piazza Affari dopo il +5% del mese di luglio e il +25% da inizio anno. In rosso anche il CAC 40 di Parigi, e il DAX 40 di Francoforte. Stesso segno negativo per l'IBEX 35 di Madrid,e l'AEX di Amsterdam, mentre il FT-SE 100 di Londra limita i datti grazie a Hsbc e Bp. Occhi puntati ancora sulla stagione delle trimestrali, che in settimana porterà alla pubblicazione di una nuova ondata di risultati da parte delle società quotate. I listini asiatici si muovono così sui massimi da 16 mesi. Sul valutario, il dollaro Usa ha toccato il top da tre settimane nei confronti dello yen, mentre è in deciso ribasso il dollaro australiano dopo che la banca centrale del Paese ha lasciato invariati i tassi di interesse.

A Piazza Affari scende Nexi dopo i conti semestrali

Tra i principali titoli milanesi, Nexi è in rosso dopo la pubblicazione della semestrale. In calo anche Diasorin e il Banca Mps, mentre guadagna A2a. In rialzo anche Telecom Italia dopo i numeri migliori delle attese in Brasile e con la speranza di passi avanti sul dossier della rete.

E20: Pmi composito minimo da 8 mesi, manifatturiero 42,7

L'indice Hcob Pmi flash composito dell'Eurozona - misurato da S&P Global - è calato a 48,9 punti a luglio dai 49,9 punti di giugno segnando il valore minimo in 8 mesi. In calo sia l'indicatore relativo alle attività terziarie, a 51,1 punti da 52 punti, che tocca i minimi in sei mesi, sia quello dell'attività manifatturiera che scende a 42,7 punti da 43,4. Quest'ultimo dato rappresenta il minimo in 38 mesi. Anche la produzione manifatturiera tocca lo stesso minimo scendendo a 42,9 da 44,2.

Nell'Eurozona disoccupazione stabile al 6,4%, in Ue al 5,9%

Il tasso di disoccupazione dell'Eurozona si è attestato al 6,4% a giugno rimanendo stabile rispetto a maggio. A giugno 2022 era del 6,7%. Lo stima Eurostat. Nei Paesi dell'Unione europea il tasso è del 5,9% in linea con quello di maggio e in flessione del 6,1% su base annua. Eurostat stima che a giugno la popolazione attiva senza lavoro ammonti a 12,802 milioni di persone, di cui 10,814 milioni nell'Eurozona: il dato cala di 2mila unità rispetto a maggio in Ue e di 62mila nell'area dell'euro. Rispetto a giugno 2022 la variazione dei disoccupati è -387mila in Ue e -441mila nell'Eurozona.



Euro scende sotto quota 1,1 dollari. In calo il petrolio, su il gas

Sul mercato dei cambi, l'euro vale 1,0994 dollari da 1,1026 ieri in chiusura. La moneta unica è indicata anche a 156,80 yen (da 156,72), mentre il rapporto dollaro/yen è a 142,61 (da 142,15). Ritraccia il prezzo del petrolio: il future ettembre sul Wti cede lo 0,35% a 81,51 dollari al barile, mentre la consegna ottobre sul Brent perde lo 0,32% a 85,16 dollari. In rialzo del 2,7% a 29,1 euro per megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam.