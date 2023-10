Borse in rosso. Rendimento BTp decennale sui massimi al 4,9%, lo spread risale

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee nervose all'indomani del passo falso nella prima seduta di ottobre e sulla scia dei timori per una Federal Reserve che si conferma falco. Il FTSE MIB è in calo, così come il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid e il FT-SE 100 di Londra. La Banca centrale americana, come ha ribadito alla vigilia il vicepresidente Michael Barr, non esclude ulteriori rialzi e ipotizza che i tassi possano restare alti più a lungo del previsto. Anche la Bce ha ribadito di non avere ancora vinto la sua battaglia contro l'inflazione e di avere ancora del lavoro da fare, come ha spiegato il capo economista della Bce Philip Lane. Intanto Wall Street apre in calo con un rendimento record dei Treasury (il decennale è salito ai massimi dal 2007), mentre, a Hong Kong spicca Evergrande. Il colosso immobiliare cinese, riammesso agli scambi a Hong Kong dopo la sospensione a causa dei «sospetti di reato» a carico del fondatore Xu Jiayin, ha chiuso la seduta con un balzo del 28 per cento.

Wall Street in calo con rendimento record dei Treasury



Apertura in calo a Wall Street, dopo la seduta contrastata della vigilia. Si è subito esaurito l'effetto positivo dato dall'accordo che al Congresso statunitense ha evitato (per ora) lo shutdown, ovvero il blocco delle attività federali, che avrebbe potuto avere gravi ripercussioni sull'economia statunitense. Una volta evitato lo shutdown, infatti, sono aumentati i rendimenti dei titoli del Tesoro, con il decennale salito ai massimi dall'agosto 2007, mettendo pressione sugli indici. Indici che sono reduci dal mese peggiore dell'anno e da un trimestre difficile, a causa soprattutto della volontà della Federal Reserve di alzare ancora i tassi d'interesse, che potrebbero restare elevati più a lungo del previsto per combattere l'inflazione. A confermarlo, lunedì 2 ottobre, è stato Michael Barr, vicepresidente della Fed, che ha detto che i tassi resteranno elevati «per un po' di tempo». Concetto ribadito poi dalla presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, che ha specificato che le decisioni della Fed dipenderanno dall'evoluzione dell'economia; Mester ha individuato nel rallentamento della Cina e nello sciopero dei lavoratori nel settore automobilistico dei potenziali rischi.

BTp, decennale al 4.9%. Risale lo spread

Continua la pressione sui rendimenti dei titoli di Stato, con i Btp italiani che scontano più degli alti bond governativi l'attesa per uno scenario prolungato di tassi alti. Il decennale italiano si è spinto fino a toccare il 4,9%. Lo spread con il Bund sale 193, in crescita di cinque punti, con il decennale tedesco che rende il 2,95%, in crescita di tre punti base, al pari di quello francese, che rende il 3,5%. Continuano ad aggiornare i massimi dal 2007 anche i Treasury americani, il cui rendimento si è issato al 4,739%

A Milano bene Saipem e Mps, giù le utility

Tra i titoli del listino milanese, viaggia in positivo Saipem e reggono Davide Campari, Leonardo - Finmeccanica e Unicredit. Viaggia in deciso rialzo Banca Mps mentre resta sotto i riflettori Mediobanca, dopo che Delfin ha presentato la lista dei candidati per Cda e collegio sindacale per il triennio 2024-2026, con l'obiettivo di «portare il valore di un cambiamento costruttivo all'interno del board». In coda Iveco Group e Cnh Industrial, così come le utility. Stellantis non trae grande beneficio dall'ulteriore recupero del mercato auto in Francia e Italia in settembre. Moncler è debole, con il titolo che viaggia in ribasso. La maison dei piumini, alla vigilia, ha annunciato il lancio sul mercato della collezione per Adidas nei negozi e negli store online dei due brand

Euro perde terreno, in calo petrolio e gas

Sul valutario, il dollaro continua la corsa al rialzo in scia all’aumento dei rendimenti del Treasury, che hanno toccato nuovi massimi pluriennali. Secondo alcuni analisti il biglietto verde marcia verso la parità con la moneta unica: l'euro vale 1,0466 dollari (1,0574 alla vigilia). Il petrolio, dopo avere toccato alla vigilia i minimi in tre settimane, cede ulteriormente terreno sul rafforzamento del dollaro e sulla scia di prese di beneficio da parte degli investitori con i future del Brent dicembre che scambiano ancora sotto quota 90 dollari. In calo anche il gas naturale scambiato ad Amsterdam che si muove attorno ai 36 euro al megawattora.