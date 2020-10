Borsa, boom di scambi online: per il retail valgono 91 miliardi A Piazza Affari +18 miliardi per il trading dei piccoli nel periodo gennaio-agosto. I privati aumentano gli investimenti in prodotti sofisticati: futures e opzioni di Vito Lops

Cresce il peso degli investitori privati negli scambi a Piazza Affari. Utilizzando i broker online - i principali in Italia hanno visto raddoppiare da inizio anno l’apertura dei conti - il trading effettuato dal retail è passato dai 73 miliardi dello scorso anno ai 91 miliardi del 2020 (confronto gennaio-agosto). In sostanza la quota di mercato dei privati è cresciuta nell’ultimo periodo di un controvalore pari a 18 miliardi, più di una manovra finanziaria in tempi ordinari.

Stupisce il fatto che ...