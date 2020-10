Borsa: Bper (+2,4%) rialza la testa dopo chiusura negoziazione diritti

(IMAGOECONOMICA)

Le quotazioni cercano di recuperare terreno dopo aver perso complessivamente il 17,9% dall'avvio della ricapitalizzazione da 802 milioni

Bper in evidenza a Piazza Affari all'indomani della chiusura delle negoziazioni sui diritti relativi all'aumento di capitale da 802 milioni. I titoli cercano così di recuperare parte del terreno perso dall'avvio della ricapitalizzazione: nelle undici sedute in cui i diritti sono stati scambiati in Borsa, infatti, le azioni Bper hanno lasciato sul terreno il 7,6%, mentre i diritti stessi hanno perso il 39,5%. Complessivamente, il combinato azione + diritto è scivolato così del 17,9% rispetto alla chiusura di venerdì 2 ottobre.

Bper offre in opzione 8 nuove azioni per ogni 5 diritti posseduti, al prezzo di sottoscrizione di 0,9 euro per azione. In base ai termini dell'operazione, così, si è registrato un consistente disallineamento tra i corsi del diritto e quelli dell'azione: sottoscrivere i nuovi titoli Bper comprando i diritti in Borsa è stata infatti la scelta più conveniente, dato che la valutazione implicita del titolo Bper a partire dal prezzo di chiusura del diritto è di 1,1314 euro (ieri le azioni hanno chiuso a 1,1845 euro).

