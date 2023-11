Borsa Buenos Aires, scatto in apertura a +21% dopo l’elezione di Milei

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scatto in avvio per la Borsa di Buenos Aires, che guadagna il 21% sia sull’indice S&P Merval che sul più ampio S&P Byma Argentina General. Si tratta del primo vero “test” sulla piazza finanziaria dopo l’elezione del nuovo presidente Javier Milei, visto che ieri i mercati sono rimasti chiusi per la festività intitolata “Dia de la Soberania Nacional”. Ma già alla vigilia la vittoria dell’ultraliberista di destra Milei aveva spinto le quotazioni delle aziende del Paese sudamericano a Wall Street, dimostrando come gli asset argentini abbiano reagito positivamente all’affermazione, più ampia del previsto, di un candidato che ha promesso di tagliare la spesa pubblica, rifondare un’economia che si avvia alla sesta recessione in dieci anni e di sostituire la valuta locale, il peso, con il dollaro americano.

Sul fronte dei cambi, non a caso, il dollaro sale dell’1% a 960,3 peso negli scambi locali in criptovaluta, mentre domenica la quotazione era arrivata a oltre mille peso per un dollaro (oltre tre volte superiore al cambio ufficiale, pari a circa 354 peso per un dollaro).