Borsa, la carica delle matricole vale 12 miliardi. Ipo spinte dalla transizione verde

La transizione energetica rilancia le matricole in Borsa in un periodo caratterizzato da forte incertezza e volatilità. In questa situazione, ormai evidente in tutte le piazze continentali, Piazza Affari ha il merito di portare alla meta l’Ipo di De Nora, che diventa (per ora) uno degli sbarchi di maggiori dimensioni degli ultimi mesi nei mercati finanziari europei.

Alla forchetta di prezzo fissata si arriva a una stima di De Nora tra 2,72 e 3,28 miliardi. Se a questa valutazione si aggiunge quella...