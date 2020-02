Borsa, Cattolica in rosso dopo il taglio alle stime sul bilancio 2020 La compagnia veronese ha ridotto le previsioni per l'Ebit "alla luce degli scenari finanziari e assicurativi più sfavorevoli". Nel 2019 previsto utile netto in calo di Cheo Condina

(ANSA)

2' di lettura

Cattolica Ass viaggia in rosso a Piazza Affari dopo il taglio alle stime sul 2020 (rispetto al piano industriale 2018-2021) e la previsione di un utile in calo nel 2019 a causa di alcune poste straordinarie. Una nota della compagnia veronese, diffusa ieri in serata, ha spiegato come il board ha anche approvato il nuovo Piano Rolling al 2022 alla luce del nuovo contesto di mercato.

Limate le previsioni sull'Ebit 2020

Per quest’anno il gruppo presieduto da Paolo Bedoni stima un risultato operativo tra 350 e 375 milioni di euro dalla precedente forchetta di 375-400 milioni comunicata al mercato in occasione del piano 2018-2020. “Gli

scenari finanziari ed assicurativi fino ad oggi materializzatesi e quelli previsti per l’esercizio in corso risultano più sfavorevoli rispetto a quanto ipotizzato nella stesura del piano al 2020, in particolare a causa della persistenza di una dinamica competitiva molto accentuata, e di tassi di interesse più bassi del previsto che comportano un’erosione dei rendimenti finanziari”, ha precisato la società, che a fine ottobre ha visto la sfiducia da parte del cda all'ad Alberto Minali.

Pe r il 2019 stimato utile in calo