Borse Ue caute con occhi su banche centrali e trimestrali. A Milano scatta Poste

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta in cui il rallentamento della manifattura europea ha pesato sugli indici, le Borse europee aprono in cauto rialzo, con gli occhi già puntati sulle riunioni della Federal Reserve (il 26 luglio), della Banca del Giappone e della Bce (entrambe il 27 luglio). I mercati attendono nuovi aumenti dei tassi, probabilmente di 25 punti base da parte di entrambe le banche centrali. Indicazioni importanti arriveranno anche dal fronte industriale e finanziario, mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali (a Milano sotto i riflettori soprattutto Italgas e Poste Italiane).



Come antipasto alle riunioni delle banche centrali, saranno tenuti sott'occhio i dati tedeschi sull'indice Ifo di luglio, mentre dagli Stati Uniti arriveranno la fiducia dei consumatori sempre a luglio e l'indice Case Shiller sul settore immobiliare. Sul fronte dei bilanci societari, occhi invece puntati negli Stati Uniti soprattutto su Alphabet (ex Google) e Microsoft. Il Tesoro collocherà inoltre BTp short term e BTp-i per un importo complessivo fino a 5 miliardi di euro.

Loading...

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Petrolio e gas in rialzo, euro resta sopra 1,1 dollari

In leggero rialzo i prezzi del petrolio: i future del Wti settembre salgono dello 0,25% a 78,94 dollari al barile, quelli del Brent di pari scadenza dello 0,3% a 82,99 dollari. In aumento anche i prezzi del gas: i contratti agosto scambiati ad Amsterdam, dopo avere segnato una prima posizione a 30,5 euro al megawattora, salgono del 7,6% a 30,31 euro. Sul valutario la moneta unica resta sopra quota 1,1 sul biglietto verde e passa di mano a 1,108 dollari (1,112 ieri in chiusura). Vale anche 156,78 yen (da 157,63). Il cambio dollaro/yen è a 141,476.

Tokyo chiude in leggero calo, bene Hong Kong

Chiusura in lievissimo ribasso per la Borsa di Tokyo in una seduta caratterizzata da cautela e attendismo. L'indice Nikkei ha lasciato sul terreno lo 0,056% a 32.682,51 punti. L'indice allargato Topix ha invece guadagnato lo 0,18% a 2.285,38 punti. Hong Kong guadagna oltre il 3% dopo che i funzionari cinesi hanno promesso ulteriori misure per rilanciare l’economia del Paese, compreso il settore immobiliare in difficoltà.