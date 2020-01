Borsa, in Cina scocca l'anno del Topo. Dopo il +30% del «Maiale» come andrà il 2020?

Evidentemente i cinesi stanno diventando più ricchi. Dieci anni fa, solo l'8% della popolazione godeva di un reddito familiare annuo superiore a 138.000 renmimbi. Da allora questa cifra è salita al 49% . I cinesi sempre più ricchi - in particolare, quella fascia dei millennial in rapida crescita che guadagna e spende più di quanto abbiano mai fatto i loro genitori – guidano i consumi interni. Per esempio, si stima che nel 2020 i turisti cinesi faranno 160 milioni di viaggi all'estero. Questo equivale all'intera popolazione russa in movimento. Se si aggiungono i viaggi interni, la cifra si avvicina ai 500 milioni».

I settori da privilegiare in Cina per il 2020

«Questo promette di produrre benefici a catena per alcuni business, come quello degli operatori aeroportuali e i negozi duty-free – sottolinea Yeo -. L'aumento dei livelli di ricchezza ha anche messo in moto un trend di premiumizzazione in Cina, con i marchi premium che godono di una crescita più rapida rispetto ai concorrenti di fascia bassa. La domanda di liquori cinesi di fascia alta come il Baiju, ad esempio, è così forte che, a quanto pare, le forniture sono in esaurimento. Inoltre, l'aumento dei redditi disponibili sta stimolando la domanda di prodotti sanitari, di servizi di gestione patrimoniale e assicurativi. Ci aspettiamo che questi fattori generino diverse opportunità di investimento nell'anno del Topo».

Gli stimoli fiscali

A detta del gestore c'è da aspettarsi inoltre una forte azione politica del governo dopo che l'anno scorso i funzionari hanno allentato le restrizioni sui diritti di residenza in tutte le città, tranne che in quelle più grandi, e hanno promosso i servizi pubblici per tutti i residenti permanenti. Questo dovrebbe rendere più facile la delocalizzazione dei lavoratori pendolari e delle loro famiglie, aumentando il tasso di urbanizzazione della Cina e sostenendo i consumi. Le persone gravitano verso le città per trovare posti di lavoro migliori, servizi sanitari ed educativi.

«Potremmo assistere a un'accelerazione del ritmo delle riforme quest'anno, dando priorità agli stimoli fiscali. Sono già in via di sviluppo i centri urbani, come la Greater Bay che collega le città della Cina meridionale. Questo processo potrebbe essere accelerato, con la consapevolezza che la migliore assicurazione contro le incertezze globali è il rafforzamento dell'economia nazionale».

Cina a sconto rispetto a Borse globali ed emergenti

«In breve – conclude l'head of China equities ad Aberdeen standard investments vediamo un potenziale al rialzo per gli investitori nell'anno del Topo. Se da un lato i topi sono descritti come prudenti, dall'altro sono anche descritti come adattabili, istintivi e schizzinosi. Il prossimo anno sarà un bene per gli investitori essere schizzinosi. Noi privilegiamo le società leader ben gestite e con bilanci solidi, poiché saranno nella posizione migliore per aumentare la quota di mercato a scapito dei rivali più deboli. Gli investitori possono comunque trovare sul mercato buone aziende a un valore ragionevole. La crescita media degli utili delle A Share dovrebbe essere del 15-20% quest'anno, sulla base delle previsioni di consenso. Su un rapporto prezzo/utili a termine di 12 mesi, l'indice Msci China A Onshore ha una valutazione inferiore sia all'indice Msci world che all'indice Msci Emerging markets. In definitiva siamo fiduciosi che sarà la spesa, non il risparmio, a caratterizzare l'anno del Topo. Gli investitori con gli occhi a mandorla, che hanno fiuto per le opportunità, dovrebbero essere in grado di approfittarne».