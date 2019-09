Borsa, come puntare alla doppia cifra nell’era dei tassi bassi

«E ci sono tutte le ragioni per credere - spiega Stefano Reali, vicedirettore di Pharus Sicav - che il trend rimarrà lo stesso anche nei prossimi anni».

Di che ambito stiamo parlando? « Ci muoviamo all’interno delle utilities attive nel trasporto energetico (gas, acqua, ndr) - continua Reali -. La seconda caratteristica è che il settore deve essere completamente regolamentato. Nel loro fatturato non ci devo essere variabili che non siano stabilite dalle regole. Terzo aspetto: deve trattarsi di monopoli di fatto. Quarto: il business deve essere anticiclico e i ricavi non devono dipendere da elementi variabili come possono essere i volumi e/o l’andamento del prezzo della materia prima trasportata. Queste condizioni ci portano ad escludere settori ugualmente regolamentati, come autostrade e aeroporti il cui business però dipende dai volumi e quindi dall’andamento ciclico dell’economia».

Come è possibile che il fatturato sia svincolato da elementi variabili? «Il guadagno delle società che rispondono a queste caratteristiche - continua l’esperto di Pharus sicav - viene definito in partenza dallo Stato con delle formule matematiche in base alle quali remunera le società per gli investimenti che devono fare per sviluppare e mantenere le reti che hanno in gestione. Questi investimenti vengono remunerati in anticipo secondo formule matematiche che coprono anche dal verificarsi di variabili esterne negative, come può essere l’impennata dell’inflazione o il calo del prezzo dei titoli di Stato. In sostanza il fatturato di queste società dipende nella totalità dal meccanismo regolatorio ed è basato sul fatto che vengono remunerate dallo Stato per gli investimenti che queste società, monopoliste, effettuano su reti che gesticono e che sono asset strategici nazionali. I guadagni sono stabiliti in anticipo dalle autorità indipendenti regolatorie».

Quali società rispondono a queste caratteristiche in Italia? «Nel basket di 30 titoli internazionali, che abbiamo individuato fra Europa, Canada, Usa e Australia e che fanno parte del nostro fondo che abbiamo lanciato a fine marzo rientrano ad esempio Terna, Snam e Italgas. A nostro avviso sono titoli molto simili a delle obbligazioni, perché garantiscono stabili dividendi nel tempo, ma si tratta di azioni. Si tratta di titoli difensivi che crescono in maniera molto stabile e lineare. Per certi versi “noiosa”. Questo settore a nostro visto può rappresentare una buona risposta, nell’ottica di un investimento di medio-lungo termine, alla nuova era dei tassi bassi».