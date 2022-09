Il lusso tiene con le riaperture in Cina, a Milano regge Moncler

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In una seduta di cali generalizzati per le Borse europee, con ribassi trasversali in tutti i settori, il comparto del lusso si salva, anche sostenuto dalle riaperture in Cina, uno dei mercati principali per il segmento. A partire dal 19 settembre, infatti, la metropoli di Chengdu esce dal lockdown, con 21 milioni di persone che saranno autorizzate a lasciare le proprie abitazioni e a riprendere una vita sostanzialmente normale per la prima volta dal primo settembre (restano in vigore alcune misure, per esempio l'obbligo di effettuare almeno un tampone di controllo a settimana). Inoltre, anche Hong Kong va verso un allentamento delle misure di prevenzione richieste ai viaggiatori che arrivano sul territorio: dovrebbe essere revocata la richiesta di quarantena per chi entra a Hong Kong (era stata ridotta nei giorni scorsi da 7 a 3 giorni) e dovrebbe diventare sufficiente un tampone rapido prima dell'ingresso, mentre al momento è richiesto un molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l'arrivo.

Una maggiore facilità negli spostamenti e il ritorno a una vita normale per cittadini e viaggiatori potrà tornare a incoraggiare gli acquisti, compresi quelli di beni di lusso. Questo dà sostegno ai titoli del settore, come detto in una giornata di ribassi generalizzati. A Milano, dove il FTSE MIB è arrivato a cedere oltre un punto e solo pochi titoli sono sopra la parità, Moncler è in rialzo. Fuori dal listino principale, in aumento anche Brunello Cucinelli. Per quanto riguarda quest'ultima, vale la pena ricordare che sul Sole 24 Ore di sabato la società ha ribadito indicazioni e guidance (fatturato 2022 in rialzo del 15% ed Ebitda margin intorno al 18%, fatturato 2023 in aumento del 10% e importanza del canale online). «Brunello Cucinelli tratta a 41-36 volte P/E, con valutazioni che riflettono le caratteristiche difensive del titolo legate al posizionamento nel lusso assoluto e al mix geografico più favorevole nel breve (Stati Uniti 33% del fatturato rispetto a circa il 20% per i concorrenti e Cina 15% contro il 25% per i concorrenti», sottolineano gli analisti di Equita.