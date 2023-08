Borse europee caute in attesa dei dati su Pil e lavoro Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Reduci da due sedute in rialzo, le Borse europee, in scia all'Asia e a Wall Street, si muovono caute, in attesa dei dati cruciali sul Pil e sul lavoro americano (in giornata i numeri sull'occupazione nel settore privato, giovedì 31 agosto le richieste di sussidi e venerdì 1 settembre l'indice generale). I dati pubblicati nei giorni precedenti sono stati inferiori alle stime, segno di un'economia americana più debole del previsto e che induce il mercato a scommettere su una pausa nell'aumento del costo del denaro da parte della Federal Reserve. Così è in progresso il FTSE MIB di Milano, come il CAC 40 di Parigi. Debole il DAX 40 di Francoforte, dopo il calo dei prezzi all'importazione (-0,6% a luglio, -13,2% su anno).Cauti anche l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

A Piazza Affari in luce le banche, in coda le utility

Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari le banche sono ancora in evidenza, in attesa di sviluppi sulla tassazione degli extraprofitti. Banca Mps è in vetta, all'indomani del collocamento di un'obbligazione senior preferred da 500 milioni di euro, bene anche Banco Bpm e Bper. Tra le migliori anche Saipem, mentre in coda, pur se con cali modesti, finiscono le utility (Hera, A2a, Enel e Terna). Poco mossa Stellantis, dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa: stando ad Acea, quelle della casa automobilistica a luglio sono calate del 3,3%, contro il +16,7% del mercato nel suo complesso.

Loading...

Petrolio in rialzo, scende il gas. Euro si rafforza lievemente

Ancora in rialzo il petrolio, in scia alla riduzione delle scorte negli Stati Uniti, maggiore consumatore mondiale di benzina, e mentre l'uragano Idalia, che si avvicina al golfo del Messico, tiene sul chi vive gli investitori: i contratti ottobre del Wti salgono dello 0,54% a 81,6 dollari al barile, quelli del Brent di pari scadenza dello 0,4% a 85,83 dollari. In calo invece i prezzi del gas naturale scambiato ad Amsterdam, con i future settembre a 34 euro al megawattora (-3,39%, dopo una prima posizione a 34,17 euro). Sul valutario l'euro si rafforza leggermente a 1,087 dollari (da 1,08 alla vigilia) e vale 158,97 yen (da 158,93). Il cross dollaro/yen è a 146,21.

BTp: spread con Bund fermo in avvio, rendimento su al 4,19%

Spread tra BTp e Bund stabile. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata si e' attestato a 164 punti base, come il riferimento della chiusura. In rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark che apre gli scambi al 4,19% dal 4,15% della vigilia.



Tokyo: Nikkei guadagna lo 0,33% in chiusura a 32.333,46

La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, spinta come il giorno prima dai mercati azionari occidentali dai dati sull'occupazione negli Stati Uniti, che sostengono la tesi di un atterraggio morbido per l'economia americana. L'indice NIKKEI 225 ha guadagnato lo 0,33% a 32.333,46 punti, mentre l'indice Topix è avanzato dello 0,43% a 2.313,38 punti.