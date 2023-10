Borsa, Country Garden crolla a Hong Kong. Tokyo chiude in netto rialzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prosegue la grande crisi finanziaria dei colossi immobiliari in terra cinese. Country Garden crolla alla Borsa di Hong Kong dopo aver messo in guardia sulla possibilità di non essere in grado di soddisfare tutti gli impegni offshore nei tempi previsti, aprendo all’ipotesi del suo primo default: i titoli del principale sviluppatore immobiliare privato cinese, gravato da quasi 200 miliardi di dollari di debiti, scivolano ai minimi intraday e passano di mano a 0,81 dollari di Hong Kong, in calo del 3,57%.

Tutto questo in uno scenario che ha visto la stessa Hong Kong aprire la seduta con un forte rialzo: l’indice Hang Seng ha segnato un balzo dell’1,19%, portandosi a 17.726,63 punti. Stesso dicasi per le piazze della Cina continentale: l’indice Composite di Shanghai è salito dello 0,24%, a 3.104,37 punti, mentre quello di Shenzhen ha segnato un progresso dello 0,25%, a quota 1.913,40.

La Borsa di Tokyo conclude la prima seduta della settimana in netto rialzo, dopo il giorno di festività nazionale di ieri, in scia alla accelerazione degli indici azionari statunitensi, mentre si attenuano i timori di una stretta monetaria della Federal Reserve con il repentino rialzo delle quotazioni del greggio, come conseguenza del conflitto tra Hamas e lo Stato di Israele. Il Nikkei segna un progresso del 2,43% a quota 31.746,53, e un aumento di oltre 750 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a perdere terreno sul dollaro a 148,70, e tratta sull’euro a 157,10.

Lunedì 9 ottobre è stata una giornata contrassegnata dalla volatiltà delle Borse europee,che hanno chiuso la seduta in rosso, anche se sopra i minimi della mattinata. A Piazza Affari il Ftse Mib è sceso dello 0,46%, frenato dai bancari, quando i titoli del settore difesa e i petroliferi hanno registrato buoni progressi. Wall Street ha chiuso positiva: il Dow Jones è salito dello 0,59% a 33.604,48 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,39% a 13.484,24 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,63% a 4.335,65 punti. Lo spread tra Btp e Bund si è consolidato sopra l’asticella dei 200 punti base in avvio di settimana.