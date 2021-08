Dati cinesi, contagi e crisi afghana: si ferma il rally di Ferragosto delle Borse

Lufthansa: lo Stato azionista inizia la ritirata



L'agenzia finanziaria tedesca ha reso noto che il fondo di stabilizzazione istituito per mantenere a galla Lufthansa sta riducendo la sua partecipazione nella compagnia. Il fondo, che deteneva una quota del 20%, e' destinato a ridurre la sua partecipazione fino a un quarto o una quota del 5% a partire da lunedì, ha spiegato l'agenzia. La riduzione avverra' nell'arco di alcune settimane. La decisione e' stata presa grazie al successo delle misure che Lufthansa ha messo in campo per far fronte alla crisi. Il fondo ha negoziato un pacchetto di stabilizzazione con Lufthansa per un massimo di 6 miliardi (7,08 miliardi di dollari) a giugno 2020; in totale, Lufthansa ha ricevuto 9 miliardi di aiuti di Stato per superare la crisi.



Borsa di Tokyo: -1,6% su incremento dei contagi



La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso, appesantita dalla situazione sanitaria in Giappone, dove il numero di casi di Covid ha raggiunto nuovi record. L'indice Nikkei è sceso dell'1,62% a 27.523,19 punti e l'indice Topix ha perso l'1,61% a 1.924,98 punti, il maggior calo dal 21 giugno. I casi Covid hanno superato per la prima volta la soglia dei 20.000 a livello nazionale venerdì e sabato, e hanno raggiunto un numero record anche a Tokyo, dove sono quadruplicati in tre settimane.

Giappone, Pil cresce dello 0,3% nel II trimestre, +1,3% annuo



Il Pil giapponese è cresciuto dello 0,3% nel periodo aprile-giugno rispetto al trimestre precedente, secondo i dati preliminari che risultano al di sopra delle previsioni degli economisti. Su base annua la crescita è stata dell'1,3%. L'economia è stata sostenuta soprattutto dal rimbalzo dei consumi delle famiglie (+ 0,9%) e degli investimenti delle imprese (+1,7%); le esportazioni sono aumentate del 2,9%. La domanda pubblica (spesa e investimenti pubblici) e' rimasta stagnante (+0,1%), dopo essere diminuita bruscamente tra gennaio e marzo. Una parte del Giappone - compresa Tokyo - e' ancora in stato di emergenza a causa della pandemia. Per il terzo trimestre le previsioni di ripresa sono legate all'efficacia delle misure per arrestare i contagi e dall'andamento del piano di vaccinazioni; a metà luglio, la Banca del Giappone ha limato le sue stime per il 2021/22 e prevede ora un rimbalzo del 3,8% dal 4% precedente.





Caccia ai beni rifugio: salgono bond Usa, dollaro e yen



La ricerca di porti sicuri da parte degli investitori in questo contesto di incertezza sostiene i Treasury Usa, con un conseguente calo dei rendimenti, il dollaro e lo yen. Il biglietto verde torna sotto quota 1,18 per un euro. La divisa nipponica si rafforza scendendo sotto quota 129 per un euro e a 109,4 per un dollaro. In deciso calo il prezzo del petrolio.