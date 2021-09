Borsa, il Dax cambia pelle. Ecco i 10 nuovi titoli e cosa può cambiare

2' di lettura

Il Dax 30 - il principale indice della Borsa tedesca - da lunedì 20 settembre si rinnova e aggiunge altri 10 titoli. Nel complesso il paniere conterrà 40 società, lo stesso numero di aziende che compongono gli indici delle blue chip in Francia (Cac 40) e Italia (Ftse Mib). La decisione era già nota ma diventerà operativa proprio da lunedì in modo tale da non intaccare il valore del “vecchio” futures sul Dax in circolazione che tecnicamente scade oggi, seduta estremamente tecnica chiamata delle “quattro...