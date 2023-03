Borsa e Ipo, per attrarre le Pmi più spazio al voto multiplo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Maggiore potere al nocciolo di controllo societario per chi non è ancora quotato e si prepara farlo. Il Governo, con il varo del pacchetto di riforma per le Ipo annunciato nei giorni scorsi, è pronto a scalfire uno degli ultimi tabù individuati l’anno scorso nel Libro Verde sulla competitività dei mercati finanziari a supporto della crescita. Si tratta del voto multiplo, oggi previsto per le quotate solo attraverso la formula del voto «maggiorato» (art.127 quinquies del Tuf) di cui possono godere...