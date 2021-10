Borsa, ecco i bocciati e i promossi nel nuovo indice Mib Esg di Piazza Affari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Promossi e bocciati in sostenibilità. È arrivato anche in Italia l’indice delle aziende più sostenibili con cui bisognerà fare i conti in futuro. È l’indice Mib Esg annunciato lunedì scorso da Euronext, che giunge dopo il francese Cac40 Esg presentato in marzo. Ad effettuare l’analisi sui titoli è stata l’agenzia di rating etico Vigeo Eiris che fa capo al gruppo Moody’s: sulla base di questa analisi è stata poi la società Euronext a selezionare i titoli e a dire l’ultima parola sugli ingressi. Nell...