Borsa, ecco perché il 2020 potrebbe essere l’anno dei titoli ciclici

Essendo però sui massimi «risulta sempre più difficile riuscire a performare in tale contesto, soprattutto se si adottano delle strategie di gestione passiva - spiega Giacomo Calef, country manager di Notz Stucki -. E questo apre il campo a due considerazioni».

I titoli che fanno fatica

«La prima - prosegue l’esperto - riguarda i cosiddetti “unicorni” (società che superano la valutazione di un miliardi di dollari, ndr), che nel corso del 2019 hanno affrontato delle difficoltà non da poco. Si tratta di aziende promettenti all'inizio del loro ciclo di vita, con valutazioni da miliardi di dollari, ma che al tempo stesso sono ancora poco profittevoli. Un esempio è Uber, che si è quotata sul mercato a maggio 2019, ma il prezzo delle azioni è successivamente crollato, poiché gli investitori hanno riconsiderato il fatto che la società avesse perso 20 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni. Anche altre Ipo (Initial public offering, ndr) di società potenzialmente promettenti hanno riscontrato delle difficoltà, pertanto questa evidenza ci porta a pensare che gli investitori potrebbero spostarsi sempre di più verso le società con una già̀consolidata capacità di generare stabilmente dei profitti».



La (possibile) rimonta dei titoli ciclici

«La seconda questione riguarda quei titoli che sono saliti alle stelle come conseguenza della riduzione dei tassi di interesse - argomenta Calef -. In particolare, tali titoli hanno beneficiato di una politica monetaria molto accomodante, poiché erano in grado di “sostituire” le obbligazioni a basso rendimento, portando una performance interessante. In particolar modo, i portafogli erano esposti maggiormente verso titoli dai bilanci solidi e anti-ciclici (un esempio sono alimentari, farmaceutici, media, tlc, utility e petroliferi, ndr) per contenere il rischio. Ma nel frattempo, le loro valutazioni sono salite a livelli estremamente elevati per via dell'abbondanza di liquidità proveniente dalle manovre monetarie».

Tuttavia «l'effetto dell'iniezione di liquidità da parte delle banche centrali sta svanendo, pertanto c'è la possibilità che i governi potrebbero promuovere un pacchetto fiscale di stimolo per l'economia. Le politiche fiscali espansive, come un taglio delle tasse alle imprese ad esempio, originano una fase di espansione economica, quindi i titoli ciclici (un esempio sono auto, lusso, banche, costruzioni, società manifatturiere, tecnologie, viaggi e tempo libero, ndr), che nell'ultima decade sono stati sottopesati (come evidenzia il Grafinomix di giornata, ndr), potrebbero essere favoriti. Concludendo, gli investitori dovranno stare bene attenti a riposizionare dinamicamente il portafoglio azionario».

Da una parte, quindi « sarà sempre fondamentale un approccio attivo nella selezione di quelle società con un business solido e con una capacità di generare profitti in modo sostenibile nel lungo periodo, anche se le valutazioni dei relativi titoli sono alte. Ma al tempo stesso sarà necessario prestare maggiore attenzione ai titoli ciclici con valutazioni più basse, poiché potrebbero beneficiare di possibili misure di politica fiscale che stimolano l'economia, soprattutto considerando il periodo pre-elettorale negli Stati Uniti».