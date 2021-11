Borsa: Eni in retromarcia con i titoli oil, vendite sul greggio

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prosegue il ritracciamento di Eni iniziato nella seduta del 2 novembre, con il titolo che segna la performance peggiore del FTSE MIB. Il contesto è debole per tutto il comparto, penalizzato dalle vendite sul petrolio: gli energetici sono il settore peggiore in Europa. A Piazza Affari male anche Tenaris e Saipem. Eni ha iniziato il movimento al ribasso dopo due sedute decisamente positive e un rialzo di quasi il 3% nella giornata di lunedì 1 novembre.

Il titolo ha reagito bene alla diffusione della trimestrale in crescita, con i giudizi positivi delle banche d'affari che hanno confermato la view positiva sulle azioni. Il 1 novembre Eni ha toccato un massimo intraday di 12,796 euro, livello che non vedeva dall'inizio del febbraio 2020. Le prese di profitto sono scattate insieme a quelle sul petrolio. «In vista della riunione di domani - dicono gli analisti di Mps Capital servise - il petrolio risente delle pressioni Usa sull’Opec+ per un aumento della produzione superiore a quanto programmato. Il Presidente Biden ha incolpato i produttori di stimolare l’inflazione con la loro strategia, mentre il Segretario di Stato, Blinken, ha chiesto agli Emirati maggiore produzione».

In questo contesto, tra gli operatori aumenta la speculazione che se l’Opec+ non aggiungerà extra barili ai 400.000 già programmati, «gli Usa in coordinamento con altri Stati potrebbero rilasciare le riserve strategiche (l’Iea ha dichiarato di essere pronta ad agire se necessario e forti pressioni giungono anche da India e Giappone)». Anche in Cina si sta lavorando per attenuare la crisi energetica con le Autorità che potrebbero rilasciare le scorte di benzina e distillati, mentre nel frattempo le principali raffinerie stanno aumentando la produzione di diesel su ordine governativo. A tutto questo, si aggiunge l'inatteso aumento delle scorte Usa, sia di greggio che di distillati, che contribuisce ai realizzi.