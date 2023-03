Borsa Europa Asia azioni obbligazioni futures

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chiusura in xxxx per le piazze asiatiche. A Tokyio il Nikkei ha concluso le contrattazioni in xxxxx del xxxxx%. A Shanghai xxxxx, a Shenzhen xxxx e a Hong Kong xxxxx

L’apertura dei mercati in Europa è prevista in xxxx con i futures che xxxxxxx

Il tutto alla partenza dopo una settimana in cui i persistenti timori sulla stretta Federal Reserve e, soprattutto, il ko accusato dai mercati venerdì e legato alla crisi dell’americana Silicon Valley Bank, che ha zavorrato i titoli bancari a livello globale, hanno spinto i listini azionari europei a chiudere in rosso il bilancio settimanale. Piazza Affari ha perso il 2% rispetto alla chiusura di venerdì 3 marzo dopo aver vissuto in altalena le prime quattro sedute dell’ottava. Andamento in linea a quello di Madrid (-1,9%), mentre ancor peggio ha fatto Londra (-2,5%). Francoforte ha limitato i danni a -1% e Parigi a -1,7%. Oltre che sulle banche (-5% il sottoindice continentale), le vendite si sono concentrate su materie prime (-7,5%) e immobiliare (-6,5%).

Quanto alla seduta di venerdì, è stata caratterizzata da pesanti vendite per le Borse europee,sulla scia della notizia delle difficoltà delle due banche Usa che hanno accusato perdite su investimenti in obbligazioni. Notizie che la vigilia hanno provocato uno scossone a Wall Street. Il mercato Usa, comunque, cerca di arginare i danni, nel giorno in cui è emerso che a febbraio sono stati creati 311.000 nuovi posti di lavoro, più delle attese degli analisti. Al tempo stesso, però, i salari orari medi sono aumentati meno del previsto, facendo presupporre che anche l'inflazione rimarrà sotto controllo e che quindi la Federal Reserve sarà meno severa di quanto annunciato nei giorni scorsi dal numero uno, Jerome Powell. Tanto è vero che gli investitori stanno di nuovo scommettendo che il 21 e 22 marzo l'istituto Usa opterà per un ritocco del costo del denaro di 25 punti base e non più di 50. Milano ha terminato in calo dell’1,55%, dimezzando le perdite registrate nel corso della giornata.