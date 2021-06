La variante Delta pesa sulle Borse: Madrid la peggiore. Settore viaggi nel mirino

Nuovo Ceo per Ferragamo, titolo parte e poi frena

Dura poco anche la reazione positiva del titolo Salvatore Ferragamo alle novità di governance. Marco Gobbetti, attuale Ceo di Burberry, entra nell'azienda della moda come direttore generale e amministratore delegato. Salvatore Ferragamo Spa, società a capo del gruppo del lusso Salvatore Ferragamo, e Ferragamo Finanziaria, azionista di controllo di Salvatore Ferragamo, hanno trovato un accordo con il manager. Gobbetti assumerà l’incarico non appena libero dai suoi obblighi contrattuali. E' previsto per il primo luglio un consiglio di amministrazione straordinario di Salvatore Ferragamo Spa per gli adempimenti necessari. Burberry ha annunciato in una nota di prevedere che il manager resterà «fino alla fine dell'anno». A Londra le azioni del gruppo inglese Burberry hanno perso l'8,5%

Su Aim Italia il debutto con exploit (+68%) di MeglioQuesto



Debutto a passo di carica perMeglioquesto su Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale. Il titolo della società, attiva nel settore della customer experience multicanale, ha guadagnato il 68% chiudendo a 2,3495 euro. L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito di un collocamento, rivolto esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri. Con il collocamento sono stati raccolti 17,25 milioni di euro, con una domanda complessiva pari a circa 5 volte il quantitativo offerto, registrando il più grande overbooking in Ipo su Aim, considerando il valore relativo rapportato all'entità della richiesta.

BTp, spread stabile. Rendimento 10 anni torna sotto 0,9%

Chiusura sostanzialmente stabile per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari durata tedesco segna 106 punti base, uno in più rispetto ai 105 punti base dell'ultimo riferimento. In calo il rendimento del BTp decennale benchmark che si è attestato allo 0,88% rispetto allo 0,90% del closing precedente.

Il cambio euro / dollaro Loading...

Euro poco mosso, resta sopra 1,19 dollari

Sul mercato dei cambi, un euro vale 1,1935 dollari, poco mosso dagli 1,1945 di venerdì in chiusura. La moneta unica europea si attesta anche a 132,16 yen (132,31 venerdì), mentre il rapporto dollaro/yen è a 110,75 dollari (110,76). "La scorsa settimana - osservano da Mps Capital Services - si è registrato un deprezzamento pressoché generalizzato del dollaro in un contesto di dati macro contrastati (PMI servizi in calo a fronte di aumento del manifatturiero, Pce core leggermente sotto le attese, mercato immobiliare peggiore delle attese). Il cambio euro/dollaro si è mantenuto sotto 1,20, mentre sul fronte speculatori, i dati relativi allo scorso martedì hanno registrato un calo delle posizioni speculative nette lunghe sul cambio, che tuttavia restano su livelli ancora molto elevati".

Petrolio arretra in attesa dell'Opec+

Il prezzo del petrolio è in frenata pur restando a i massimi dal 2018 in vista della riunione dei paesi Opec+ giovedì 1 luglio, da cui il mercato si attende un aumento dei livelli di produzione non sufficiente a tenere il passo con la crescita della domanda globale di energia. Il vertice sarà preceduto a partire dal 29 giugno dalla riunione dei comitati congiunti dei Paesi membri da cui dovrebbero emergere gli orientamenti sulle soluzioni da adottare. Il future agosto sul Wti viaggia a 73 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent si attesta a 75 dollari.