Borse caute, spread riscende verso i 170 punti. Oggi atteso giudizio Dbrs sull’Italia

Bene il Creval, Credit Agricole non esclude fusioni in Italia

Al di fuori del paniere principale, si mette in evidenza il Credito Valtellinese dopo che il cfo del Credit Agricole che non ha escluso operazioni di M&A in Italia. Nel corso di una conferenza, infatti, il manager ha ammesso che l'istituto francese potrà considerare operazioni di M&A «soprattutto in Italia, Polonia e asset management», specificando però che «la banca non vuol avere a che fare con gli Npl». Gli analisti di Equita ricordano che a luglio 2018 Credit Agricole ha acquisito il 5% del Creval e queste dichiarazioni «potrebbero far aumentare l'appeal speculativo sul titolo». Senza dimenticare che, dopo la cessione da 800

milioni di crediti deteriorati prevista per la prima parte del 2020, l'Npe ratio di Creval «dovrebbe scendere in area 7%».

Euro/dollaro poco mosso, sopra la parità il petrolio

Sul mercato dei cambi, l'euro è sostanzialmente stabile nei confronti del dollaro a 1,1017 (1,1014 ieri in chiusura) e si rafforza lievemente sullo yen

a 119,58 (119,38). Il rapporto dollaro/yen è a 108,54 (108,38). Sopra la parità il prezzo del petrolio: il future dicembre sul Wti segna +0,35% a 56,97 dollari al barile, mentre la consegna gennaio sul Brent sale dello 0,31% a 62,47 dollari.

