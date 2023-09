Borse deboli con occhi ai dati macro, cala la fiducia nell'economia nell'Eurozona

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sono passati in area negativa gli indici europei dopo un avvio incerto ma spinto dai titoli energetici che beneficiano della corsa del petrolio verso quota 100 dollari. Una corsa che, d'altro canto, alimenta i timori sulle pressioni inflazionistiche e i dubbi sulle prossime mosse delle banche centrali. Milano è debole (FTSE MIB) come Parigi (CAC 40), Francoforte (DAX 40) e Madrid (IBEX 35). Più indietro Amsterdam (AEX) e Londra (FT-SE 100). La seduta sarà ricca di spunti macro: in Europa da seguire l'inflazione tedesca mentre quella spagnola è salita meno delle attese (3,2%), ma anche gli indici di fiducia del Vecchio Continente. Negli Usa, terza stima del Pil del secondo trimestre, sussidi alla disoccupazione e compromessi per le case.

Cala la fiducia nell'economia nell'Eurozona a settembre

A settembre l’indice europeo che misura la fiducia nell’economia è calato di 0,3 punti portandosi a quota 93,3 punti nell’area euro e di 0,4 punti portandosi a quota 92,8 nell'Unione europea. Lo indica la Commissione europea. Le attese sull’occupazione sono aumentate nell’area euro d 0,5 punti portando l’indice a quota 102,7; nella Ue 0,6 punti a quota 102,4.

Nel nostro paese, a settembre Istat stima una diminuzione sia del clima di fiducia dei consumatori (l’indice passa da 106,5 a 105,4) sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese, che cala da 106,7 a 104,9. «La diminuzione dell’indice di fiducia delle imprese si estende a tutti i settori di attività, con l’eccezione delle costruzioni. L’indice complessivo si attesta sullo stesso valore di ottobre 2022» commenta l'istituto. «L’indice di fiducia dei consumatori si riduce per il terzo mese consecutivo raggiungendo il valore più basso dallo scorso giugno. Si evidenzia un deciso peggioramento dei giudizi sulla situazione economica generale, un aumento delle attese sulla disoccupazione e un miglioramento delle valutazioni attinenti la situazione finanziaria della famiglia» osserva l'Istat.



Spagna: a settembre inflazione +3,2% su anno, meno di attese

L’inflazione spagnola è aumentata a settembre a livello tendenziale per il terzo mese consecutivo, in un momento in cui sta diminuendo in molte altre nazioni europee, spinta dall’aumento dei prezzi dell’elettricità. In particolare, i prezzi al consumo sono aumentati, a livello armonizzato, del 3,2% a settembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, secondo i dati diffusi dall'ufficio statistico spagnolo Ine. L'incremento di agosto, sempre a livello tendenziale armonizzato, era stato più contenuto, pari al 2,4 per cento. Tuttavia l'indice di settembre è più basso rispetto al 3,4% stimato da un consenso di economisti intervistati dal Wall Street Journal. L'Ine ha diffuso anche l'andamento delle vendite al dettaglio spagnole che, ad agosto scorso, sono salite a livello rettificato dello 0,4% su mese e del 7,2% su anno.

A Milano acquisti sui titoli energetici, in coda Telecom

Sull'azionario milanese, Unipol sale, come Banca Pop Sondrio dopo che la prima ha concluso l'acquisto di un ulteriore 10,2% della banca lombarda a 5,1 euro ad azione, un premio del 4% rispetto alla chiusura. Bene Banca Mps dopo la debacle delle ultime sedute, che tuttavia lima i guadagni dall'avvio. Salgono i titoli energetici, che sostengono i listini con il balzo del petrolio: a Milano in testa Saipem e Tenaris. In coda Telecom Italia.