Ferrari in rally aggiorna ancora i record e tocca i 226 euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ferrari ancora in rally a Piazza Affari, il titolo aggiorna i massimi storici dopo un top a 226, nuovo record intraday. Il gruppo ha diffuso i numeri del trimestre e dopo una iniziale reazione di incertezza le azioni hanno ripreso a salire, complice il miglioramento della guidance e le rassicurazioni dell'ad Vigna sull'andamento degli ordini e le forniture. Gli analisti di Equita hanno alzato il target del 7% a 180 euro.

Le stime sul 2021, sottolineano gli analisti, sono state «alzate leggermente rispetto alla precedente indicazione (parte alta dei range)», con le vendite da 4,3 a oltre 4,3 miliardi, l'ebitda a 1,45-1,5 a 1,52 mld e l'ebit adjusted da 0,97-1,02 a 1,05 mld. L`ebitda margin implicito del quarto trimestre al 34-35% (contro il 36,6% dei primi 9 mesi) «sconta il peggior mix e maggiori opex, non esclusa una sorpresa positiva dai ricavi della F1, non quantificata», dicono da Equita.

Nella call, inoltre, il nuovo ceo Vigna ha ribadito «la strategia vincente degli ultimi anni: focus su prodotto/nuovi modelli, price-mix e partnership per ridurre i capex». Inoltre, una nuova Icona verrà presentata a metà novembre e lanciata nel 2022, secondo gli analisti nel secondo o terzo trimestre. «I rumour - dicono - parlano di 300 unità con prezzo superiore ai 2mln. Previsti importanti acconti (la Monza ne generò 200 mln)». La raccolta ordini procede bene, in particolare negli Usa e in Cina (ma non è stata data nessuna indicazione quantitativa).

Dalla call del management è emerso anche che i programmi produttivi di Ferrari «non sono stati impattati dalla carenza di semiconduttori e materie prime», cosa che - come noto - è un problema di non poco conto attualmente per le principali case automobilistiche. «Non abbiamo problemi sul fronte approvvigionamenti e questo non ha ripercussioni su ordini e lista d'attesa», ha precisato Vigna, che ha anche annunciato come l'attesissimo Suv di Ferrari Purosangue sarà presentato «il prossimo anno».