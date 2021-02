Borsa, il Fisco “promuove” l’Aim soltanto per le imposte Il listino dei “piccoli” è un mercato regolamentato secondo l’Agenzia delle Entrate. Ma non tutti sono d’accordo. E sul mercato c’è tanta confusione. Il ruolo di Consob di Vitaliano D'Angerio

Che tipo di mercato è il listino Aim? Fino al 3 settembre 2020, investitori e intermediari finanziari hanno considerato questa piattaforma di scambi alla stregua di un mercato non regolamento (sistema multilaterale di negoziazione). Dove la Consob vigila soltanto per il market abuse e dove tutta una serie di norme non vengono applicate se non richiamate in modo espresso dal legislatore nazionale ed europeo. L’intero impianto normativo è andato sempre in questa direzione.

L’interpello del 3 settembre

Che succede il 3 settembre...