A Wall Street storico sorpasso di Tesla su Toyota. L'Europa recupera fiducia Dopo un secondo trimestre da record gli investitori guardano ai dati macro e all'evoluzione della pandemia per decidere se proseguire il rally: dopo un avvio incerto, indici tutti in rosso. A Piazza Affari occhi puntati sulle banche di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

AFP

Gli indici europei tentano la ripresa dopo l'apertura positiva di Wall Street che scommette sulla messa a punto a stretto giro di un vaccino anti-Covid. Si tratta della prima seduta dopo il trimestre record che ha visto le Borse mondiali mettere a segno il miglior bilancio in 11 anni, anche se il saldo da inizio anno continua ad essere negativo (fatta eccezione per il Nasdaq). A questo punto gli investitori sono alla ricerca di conferme per proseguire il rally: conferme dal punto di vista macroeconomico, con la recessione in arrivo che si spera breve seppur intensa, e dal punto di vista sanitario. con il contenimento del virus soprattutto negli Stati Uniti, dove il contagio non sembra fermarsi. Questo mentre sulla Borsa Usa si registra lo storico sorpasso di Tesla su Toyota che diventa così la casa automobilistica con maggiore valore al mondo. I titoli del colosso delle auto elettriche, calcola Bloomberg, sono saliti oltre il 3% per una capitalizzazione di mercato di 207,2 miliardi di dollari, superando i 201,9 miliardi del colosso nipponico.



A Milano scatto di Nexi, occhi puntati sui bancari

A Piazza Affari buona performance per Nexi, ben impostati i farmaceutici e gli energetici . L’attenzione del mercato si concentra sui bancari: Intesa Sanpaolo è in territorio positivo a pochi giorni dal lancio dell’ops su Ubi, in calendario lunedì 6 luglio. Banco Bpm è pesante mentre il mercato si interroga se sia in vista per l’istituto un’aggregazione con Banca Mps. Telecom Italia rimane sorvegliata speciale, nell'attesa di sviluppi sulla rete unica con Open Fiber e mentre è scoppiata la guerra tra le due aziende. Secondo indiscrezioni la compagnia guidata da Luigi Gubitosi starebbe preparando azioni legali nei confronti della controllata di Enel e Cdp per concorrenza sleale, dopo che la stessa Open Fiber ha chiesto 1,5 miliardi di risarcimento danni a Tim nella causa intentata al tribunale di Milano. Fuori dal paniere principale, sono tutte in calo le azioni del calcio dopo che i club di Serie A hanno dato mandato al presidente della Lega, Paolo Dal Pino, di proseguire i colloqui con i fondi di private equity per i diritti televisivi.

Wall Street sale grazie a speranze su vaccino anti-Covid

Intanto sale anche Wall Street grazie alle rinnovate speranze sulla messa a punto di un vaccino anti-Covid. Mentre la situazione sanitaria continua a preoccupare, con un aumento dei contagi dell'80% in due settimane, Anthony Fauci, componente della task force della Casa Bianca e direttore dell'Istituto nazionale di malattie infettive, ha lanciato un monito: senza nuovi interventi per limitare la diffusione del coronavirus, gli Stati Uniti rischiano di passare da circa 40mila a 100mila nuovi casi al giorno. Sul fronte macroeconomico, l'occupazione nel settore privato statunitense a giugno è aumentata, con 2,369 milioni di nuovi posti di lavoro. Sul fronte aziendale, FedEx guadagna oltre l'11%, dopo una trimestrale superiore alle attese, grazie all'aumento delle consegne a domicilio provocato dalla pandemia di coronavirus.

Migliorano i Pmi manifatturieri in Ue dopo lockdown

L’Indice Pmi del settore manifatturiero dell'Eurozona è salito a 47,4 a giugno dal 39,4 di maggio. Lo rileva la indagine mensile di Markit secondo cui «continua a diminuire a giugno la severa contrazione dell’economia manifatturiera dell’Eurozona» indotta dall'epidemia di Covid-19. L’indice Pmi, segnala Markit, è «cresciuto notevolmente al valore più alto in quattro mesi migliorando rispetto alla precedente stima flash». Registrando un aumento di otto punti da maggio, l'Indice si è ripreso «ulteriormente dal recente picco negativo di aprile». In Italia, l’Indice Pmi è salito a 47,5 a giugno dal 45,4 di maggio.

L'allarme di Powell e le prospettive per i prossimi mesi

Il numero uno della Fed, Jerome Powell, nelle scorse ore ha invitato alla cautela: «L'andamento futuro dell’economia americana è molto incerto considerando gli effetti della pandemia da coronavirus». Ma quali sono le attese per l'azionario nei prossimi mesi? «Dopo il forte rimbalzo del secondo trimestre i prossimi mesi si prospettano incerti e volatili», sottolinea Luigi Nardella di Ceresio Investors. «Preoccupa non poco la ri-accelerazione di infezioni negli Stati Uniti- afferma - i risultati trimestrali delle società che saranno pubblicati a breve saranno fortemente negativi con poca visibilità sul futuro». Ciononostante, Nardella resta «positivo sui mercati azionari nel medio termine sulla base di politiche economiche fortemente espansive e di una ripresa che potrebbe essere più rapida del previsto. Eventuali correzioni estive potrebbero essere ottime occasioni di acquisto».