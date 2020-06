Europa tiene con ottimismo Lagarde. Nuovi casi Covid e Fed frenano Wall Street

4' di lettura

Dopo una mattinata ancora all’insegna della volatilità, rialzano la testa le Borse europee grazie alla spinta di Christine Lagarde. L'umore dei mercati resta incerto tra i segnali contraddittori provenienti dall’economia reale e i rischi di una seconda ondata di Covid (con i contagi che in Usa continuano a crescere), ma le notizie provenienti da Oltreoceano, con il possibile ammorbidimento della Volcker Rule per le banche, hanno rinfrancato gli investitori. A dare una mano le parole della numero uno della Bce, secondo cui il peggio «potrebbe essere alle spalle» e le banche centrali metteranno comunque in campo una risposta «imponente». Così mentre lo spread scende a 174 punti base, l’asta del Tesoro su Bot semestrali per 7 miliardi di euro ha registrato un nuovo calo dei rendimenti, negativi per lo 0,224%. Intanto è in rosso anche Wall Street su cui pesano, oltre al boom dei nuovi casi Covid, gli stress test della Federal Reserve: la Banca centrale americana, infatti, ha imposto il blocco ai piani di buyback alle grandi banche Usa e il divieto di aumentare i dividendi nel terzo trimestre dopo che gli stress test hanno mostrato come, in alcuni scenari legati all’evoluzione della pandemia da coronavirus, alcuni istituti potrebbero sfiorare i livelli minimi di capitale.

Atlantia guida il Ftse Mib, si punta ad accordo col Governo

La nuova fumata nera del vertice di maggioranza del 25 giugno sulla concessione di Autostrade non ferma Atlantia che in Borsa recupera oltre due punti percentuali ed è il miglior titolo dell'Ftse Mib. Ad alimentare gli acquisti sul titolo ci sono le attese per un accordo con il governo Conte ma anche la decisione del cda di Cdp, secondo quanto riportato dal Messaggero, di allungare dall’8 luglio al 30 novembre la scadenza di un prestito da 500 milioni concesso ad Aspi nel 2009. E sul mercato c’è chi interpreta questa decisione come il segnale di un possibile disgelo. «Considerando le aperture da parte di Atlantia (evitato lo scontro legale col governo), il rinvio di una decisione da parte dell’esecutivo crea incertezza sull’accordo in Aspi, che continuiamo a ritenere la soluzione più probabile» sottolinea Equita.

A Piazza Affari scattano Cnh e Interpump

A Piazza Affari tra i titoli in evidenza anche Cnh Industrial e Interpump Group, con guadagni superiori al 2%. In rialzo le utility con Terna e Snam mentre Ubi recupera terreno dopo il via libera Consob all’Ops Intesa Sanpaolo (titolo invariato), che partirà il prossimo 6 luglio. In coda al listino le vendite si concentrano invece su Saipem e Telecom, con il dossier sulla rete unica in fibra che si fa in salita. Realizzi sulle assicurazioni Cattolica dopo la fiammata di ieri per l’annuncio dell’ingresso di Generali.

A Francoforte crollo senza fine per Wirecard

E’ senza fine il tracollo di Wirecard, che giovedì 25 giugno ha chiesto la procedura di insolvenza. Il titolo della fintech, specializzata nei pagamenti elettronici, perde quasi il 50%, mentre la procura di Monaco continua le indagini sul crack, venuto a galla la scorsa settimana. La capitalizzazione si è ridotta a poco più di 231 milioni dai 24 miliardi dei tempi dell’ingresso del titolo nell’indice Dax 30 nel 2018. I magistrati stanno indagando ad ampio raggio sulla società fondata e diretta fino a una settimana fa da Markus Braun, arrestato lunedì e poi rilasciato grazie a 5 milioni di euro. Lo scandalo è stato innescato dal rifiuto di EY di certificare il bilancio 2019 di Wirecard, non trovando riscontro di 1,9 miliardi che risultavano depositati in due banche delle Filippine. Per ammissione dello stesso cda, la somma non esiste. Le ipotesi di reato su cui si basano le indagini riguardano la falsificazione sistematica dei bilanci e la manipolazione dei mercati, oltre a truffe e inganni «su vasta scala».

Assegnati BoT per 7 mld, rendimento torna negativo



Il Tesoro ha collocato in asta BoT semestrali, scadenza 31-12-2020, per 7 miliardi, l’intero ammontare offerto a fronte di richieste per oltre 11,6 miliardi. Il rendimento è sceso a -0,224%, 24 punti base in meno rispetto all’asta precedente.