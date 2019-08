Borsa di Hong Kong ai minimi dal 2008, le banche escono allo scoperto: basta violenze, torni la legge Hang Seng in picchiata, rischio fuga per gli investimenti di Rita Fatiguso

Il sistema finanziario di Hong Kong raccoglie i cocci delle proteste che da undici settimane hanno stravolto non solo la vita dell'ex colonia britannica, ma anche le dinamiche (e i profitti) del business.

Per una Borsa che puntava a rialzare la testa rispetto al passato con misure mirate ad attirare nuovi investimenti e a riguadagnare le posizioni del passato la delusione è ancora più forte: ieri Hong Kong ha subito lo smacco del rinvio dell'Ipo di Alibaba a data da destinarsi e accusa le peggiori performance dei listini dai tempi della crisi globale, poco più di dieci anni fa.

L'indice Hang Seng è ancora in calo del 13% dal suo massimo di aprile, uno dei peggiori rendimenti al mondo. Anche CK Asset Holdings Ltd. che fa capo al tycoon di HongKong, Li Ka Shing, le cui azioni sono scese al minimo dal gennaio 2017 la scorsa settimana, ha rinviato un progetto residenziale di lusso a causa delle proteste. CK sta intensificando lo shopping all'estero, ha speso circa 3,3 miliardi di dollari per i pub Greene King Plc. in UK.

La minaccia della guerra commerciale e delle settimane di disordini locali è stata più evidente nel mercato immobiliare, così come settore alberghiero e nelle vendite al dettaglio. HSBC Holdings Plc e BOC Hong Kong Holdings Ltd. hanno perso circa il 9% gli investitori sono sempre più preoccupati per la fuga di capitali e praticano una politica ribassista. Uno yuan debole oggi particolarmente deboe è anche una brutta notizia in più per l'indice Hang Seng: le sue aziende ottengono in media il 64% delle entrate dalla terraferma e il 22% da Hong Kong, secondo Morgan Stanley. La valuta ha superato quota 7 per dollaro questo mese per la prima volta dal 2008.

Cupe prospettive di profitto che piombano in un momento critico per il mercato azionario di Hong Kong.