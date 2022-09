Borse in rosso dopo la Fed, si salva Milano. Banca d'Inghilterra alza i tassi di 50 punti

Intanto, anche la sterlina ha toccato un nuovo minimo di 37 anni contro il dollaro nella prima parte della giornata.



Banche centrali ancora in focus

Gli occhi dei mercati sono puntati su tutte le banche centrali. Dopo la Fed, è stata la volta della Banca del Giappone (che ha lasciato invariata la politica monetaria ultra-accomodante)e della Bank of England, che ha alzato i tassi di 50 punti base e alla Norges Bank norvegese. Rialzo di 75 punti base anche per la Banca centrale svizzera.



Nel 2022 le principali 23 del mondo hanno alzato i tassi complessivamente 91 volte, includendo anche il maxi-incremento da 100 punti base realizzato martedì a sorpresa dalla Banca centrale svedese. Questo perché tutti i Paesi sono alle prese con una forte inflazione. Il problema principale è che le ripetute strette monetarie, dopo anni di tassi a zero o bassissimi, ancora non hanno abbassato il costo della vita: questo spinge le banche centrali a premere sull’acceleratore, talvolta - come nel caso della Svezia - con mosse più aggressive di quanto atteso. Per i mercati questa incertezza e imprevedibilità è deleteria. Mercoledì sera la Fed ha alzato i tassi di 75 punti base (non di 100 come qualcuno temeva), ma ha aumentato le previsioni di rialzi nel 2022 e nel 2023.

Il nodo utili

L’altro focus importante sui mercati ora è quello dei conti. Dopo gli allarmi utili di FedEx e Ford, il mercato teme che i rialzi dei tassi e la crisi energetica possano produrre uno shock economico e pesare sui risultati delle aziende. Sia in Europa (dove la crisi energetica è molto più forte), sia negli Stati Uniti. Ormai i mercati prevedono una recessione in entrambe le sponde dell’Atlantico: giovedì 22 settembre sarà pubblicato il bollettino economico della Bce, che darà agli investitori spunti utili per capire dove va l’economia e dove può andare anche la Bce.

Hong Kong sui minimi dal 2011 dopo rialzo tassi

La Borsa di Hong Kong scende ai minimi da dicembre 2011 sui timori legati al rialzo dei tassi deciso negli Usa con gli attesi contraccolpi sui consumi e sugli utili aziendali, fino allo spettro della recessione. L’Autorità monetaria dell’ex colonia inglese ha alzato i tassi di 75 punti base, al 3,5%, con effetto immediato e di pari passo alla misura adottata dalla Fed, portando il costo del denaro nel mercato locale al livello più alto dalla crisi finanziaria del 2008. «C’è un’alta probabilità che Hong Kong registri una crescita negativa del Pil per quest’anno», ha avvertito il segretario alle Finanze Paul Chan..