Borsa di Hong Kong offre 36 miliardi di euro per la Borsa di Londra. Piazza Affari potrebbe diventare cinese La borsa di Hong Kong lancia un'offerta di acquisto per il London Stock Exchange, la Borsa di Londra che controlla anche Piazza Affari, per quasi 32 miliardi di sterline (36 miliardi di euro) inclusi debito, contanti e azioni

(Epa)

La borsa di Hong Kong lancia un'offerta di acquisto per il London Stock Exchange, la Borsa di Londra che controlla anche Piazza Affari, per quasi 32 miliardi di sterline (36 miliardi di euro) inclusi debito, contanti e azioni. «Hong Kong Exchanges and Clearing Limited annuncia di aver fatto una proposta al consiglio di amministrazione del London Stock Exchange Group Plc per unire le due società», ha annunciato in una nota la società cui fa capo il listino della ex colonia britannica.

«Riunire le Borse di Hong Kong e Londra ridisegnerà l'assetto dei mercati dei capitali per i decenni a venire», ha dichiarato in una nota l'amministratore delegato dell'Hong Kong Exchange, Charles Li, presentando l'offerta per Londra. «Entrambe le aziende hanno grandi marchi, forza finanziaria e comprovata esperienza di crescita».Hong Kong Exchanges and Clearing offre 20,45 sterline per azione della Borsa di Londra e 2.495 nuove azioni del suo gruppo, valorizzando la Borsa di Londra 83,61 sterline per azione. Per i 354.471.415 titoli del gruppo di mercato, ciò rappresenta 29,6 miliardi di sterline e 31,6 miliardi di sterline, inclusi debito e altre rettifiche. Hong Kong Exchange afferma di aver avuto un ruolo di primo piano nel rafforzare la posizione competitiva del distretto finanziario di Londra attraverso l'acquisizione della piattaforma di scambio dei metalli London Metal Exchange (LME) nel 2012.



La Borsa di Hong Kong afferma che tale fusione creerebbe un gruppo con «una base globale, attività diversificate, idealmente posizionate per sfruttare il mutevole panorama macroeconomico globale, collegando i mercati occidentali con i mercati finanziari orientali emergenti, soprattutto in Cina». Il prezzo delle azioni di Lse è volato dopo l'annuncio, è salito del 6,20% a 7.222,055 pence alla Borsa di Londra.



A inizio agosto Lse aveva intanto raggiunto un’intesa per rilevare il provider di dati finanziari e di piattaforme di trading Refinitiv in una operazione da 27 miliardi di dollari.