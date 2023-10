La batosta Worldline pesa sulle Borse Ue, crolla Nexi. Anche Intesa non paga tassa extraprofitti. Chiusura pesante per il Nasdaq

Usa: domande mutui a minimi dal 95 ma vendite sopra stime

Negli Stati Uniti, i tassi d'interesse fissi per i mutui sono aumentati per la settima settimana consecutiva, raggiungendo un livello che non si vedeva dal novembre 2000, e le domande di mutui, di conseguenza, sono diminuite al livello più basso dal 1995. Le richieste totali di mutui sono diminuite, la scorsa settimana, dell'1% rispetto alla settimana precedente, secondo l'indice della Mortgage Bankers Association, con il tasso d'interesse medio del mutuo trentennale a tasso fisso salito dal 7,70% al 7,90%.

In contrasto, invece il dato sulle vendite di case nuove, notevolmente aumentate a settembre, ben oltre le previsioni degli esperti. +12,3% al tasso annualizzato di 759.000 unità, contro attese per un dato a 680.000. Rispetto a un anno prima, il dato è in rialzo del 33,9%.



A Piazza Affari crollo di Nexi. Pesante Tim

Per quanto riguarda le trimestrali, il taglio delle guidance di Worldlineha determinato un crollo alla Borsa di Parigi (con la capitalizzazione dimezzata nel giro di poche ore), affossando anche Nexi a Milano. Sul Ftse Mib il titolo della società dei pagamenti digitali è arrivato a perdere più del 20%. In fondo al listino anche Telecom dopo il pressing di Vivendi sul cda per l’operazione sulla rete. Vendite su Unicredit, e Saipem . Restano sotto pressione i titoli di Mfe A dopo il caso Giambruno. Chiude la seduta in territorio positivo Italgas dopo la presentazione di una trimestrale in crescita.

Intesa non paga tassa extraprofitti, accantona 2,1 mld

Dopo Unicredit,anche Intesa Sanpaolo annuncia che non pagherà la tassa extraprofitti ma accantonerà 2,1 miliardi a riserva, come prevede la normativa. In un comunicato l'istituto milanese sottolinea che l’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse (la cosiddetta tassa extraprofitti), ammonta a circa 828 mln euro per il gruppo e a circa 797 mln euro per la capogruppo. Il cda di Intesa Sanpaolo ha deliberato che proporrà all’assemblea, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2023 e di destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo, di destinare a riserva non distribuibile un importo pari a circa 1,991 mld, corrispondente a 2,5 volte l’ammontare dell’imposta di circa 797 milioni, in luogo del versamento di tale imposta, avvalendosi dell’opzione prevista dal predetto provvedimento. La capogruppo darà indicazione alle banche controllate interessate dal provvedimento (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking e Isybank) di adottare analogo orientamento, con una conseguente destinazione a riserva non distribuibile per il Gruppo Intesa Sanpaolo pari a circa 2,069 mld euro, corrispondente a 2,5 volte l’ammontare dell’imposta di circa 828 mln.

Petrolio in leggero calo, prezzi in via di stabilizzazione

Prezzi del greggio in lieve calo sul fronte energetico, con la stabilizzazione del petrolio Wti in area 83,50 e il Brent in area 88. «Pesano in questo momento i timori di riduzione della domanda - sottolineano gli analisti di ActivTrades - considerata la contrazione dell’attività economica nel Vecchio Continente, nel quale aleggia lo spettro della recessione, alimentata pure dalle questioni geopolitiche relative ai conflitti in atto in Ucraina e in Israele».