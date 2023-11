Borsa Hong Kong: real estate vola in vista di sostegno statale, brilla Country Garden

Ascolta la versione audio dell'articolo

Balzo di Country Garden alla Borsa di Hong Kong grazie alle indicazioni secondo cui il gruppo immobiliare, che sta affondando tra i debiti, sarà tra i 50 beneficiari delle misure di sostegno che il Governo cinese ha deciso a favore del settore immobiliare. Il titolo Country Garden ha segnato un rialzo del 23,5% a 1,05 dollari di Hong Kong. Ancora maggiore il guadagno di Cifi-Holdings (+48% a 0,4 dollari) e di Sino-Ocea Group (+31% a 0,59 dollari), a loro volta incluse nella lista stando alle indiscrezioni. La stessa motivazione ha spinto al rialzo Gemdale, Longfor , Seazen e Vanke China e hanno ripreso un po’ di colore anche le azioni Evergrande .

L'intervento del governo sul real estate

Secondo Bloomberg, Country Garden, che allo scorso giugno aveva debiti per l’equivalente di circa 175 miliardi di euro, sarebbe stata aggiunta alla lista (su cui mancano per ora conferme ufficiali) dopo il mancato pagamento su un’obbligazione in dollari in ottobre. Quello dei default sui bond è un copione che si è ripetuto negli utimi anni tra i gruppi del real estate cinese. Il settore è andato in crisi, a cominciare da Evergrande, l’ex-numero uno, per il corto circuito creato tra le scadenze di rimborso sul debito, salito a livelli astronomici e le difficoltà a concludere i cantieri in mancanza di fondi, che spesso hanno portato gli acquirenti delle case ‘sulla carta’ a non versare le rate dei pagamenti, aggravando così le difficoltà dei costruttori. La crisi si è diffusa a macchia d’olio e il Governo ha deciso di intervenire lanciando un salvagente al settore, nel timore che la crisi possa contagiare l’intera economia, che già è in una fase di rallentamento dopo la corsa del passato. Il settore delle costruzioni e l’immobiliare rappresentano circa un quarto del Pil cinese. Finora, tuttavia, il Governo aveva fornito un sostegno in forma limitata e soprattutto ristretto ai gruppi “di importanza sistemica” e con una presenza statale oppure con iniziative di supporto agli acquirenti di case. Misure che tuttavia non sono riuscite a far invertire rotta al comparto.

Nel terzo trimestre contrazione del 2,7% per comparto cinese

Nel terzo trimestre il real estate cinese ha accusato una contrazione del 2,7%, la maggiore quest’anno e in ottobre i prezzi delle case hanno registrato la maggiore flessione da otto anni a questa parte. Per questo Pechino avrebbe deciso di ricorrere a un nuovo e più incisivo piano di sostegno. La lista dei beneficiari delle misure di sostegno ora include promotori sia pubblici sia privati ed è intesa come una guida per le istituzioni finanziarie affinché sostengano il settore tramite prestiti oppure con finanziamenti in forma di debito o capitale. I nomi sarebbero stati definiti nel corso di una riunione in ottobre con i dirigenti della Banca popolare della Cina con l’intento primario di rafforzare gli aiuti ai promotori al fine di arrivare alla “consegna garantita” degli immobili. Alle banche si chiede di “sostenere i bisogni ragionevoli di finanziamento delle società immobiliari, di ridurre il rischio di insolvenza di credito e di rassicurare le persone che acquistano alloggi a lungo termine”. Ieri il Parlamento cinese, tra l’altro, ha pubblicato un rapporto da cui lancia un appello affinché gli istituti di credito aiutino maggiormente l’immobiliare. Anche questo è stato interpretato come un segnale della volontà del Governo di intervenire di peso a favore dei colossi con i piedi d’argilla.